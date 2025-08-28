eGospodarka.pl
Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

2025-08-28 13:50

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

W środę, 27.08.2025 r. prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 2026 roku wszyscy podatnicy w Polsce, w tym czynni i zwolnieni z VAT, będą zobowiązani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wdrożenie systemu odbędzie się w dwóch etapach: od lutego dla dużych podatników oraz od kwietnia dla pozostałych firm. System znacznie zmieni sposób wystawiania faktur, jak i procesy związane z ich obiegiem i weryfikacją, wpływając na relacje firm z kontrahentami oraz biurami księgowymi. Dodatkowo, ustawa skraca podstawowy termin zwrotu VAT z 60 do 40 dni, co ma poprawić płynność finansową przedsiębiorstw.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) obejmuje wszystkich podatników od 2026 roku.
  • Wdrożenie KSeF nastąpi w dwóch etapach: od lutego dla dużych firm, od kwietnia dla pozostałych.
  • KSeF zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale też procesy obiegu i weryfikacji dokumentów.
  • Ustawa przewiduje skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni dla poprawy płynności finansowej firm.

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) obejmie wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT), nawet najmniejsze firmy i wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur.
Proces zmiany obejmie każdą firmę w Polsce, bez względu na jej wielkość czy formę prawną. Różnić się może jedynie moment wprowadzenia KSeF dla poszczególnych firm, który jest uzależniony od ich obrotu. Jednak każdy przedsiębiorca w Polsce musi zdawać sobie sprawę z tego, że i jego dotknie zmiana.

KSeF nie tylko zmieni sam sposób wystawiania faktury. Przykładowo, w każdej, nawet najmniejszej, firmie na nowo trzeba będzie ułożyć procesy związane z obiegiem i weryfikacją faktur kosztowych, które będą od przyszłego roku dostarczane kontrahentom za pośrednictwem KSeF.

Zmienią się też relacje między klientami a biurami księgowymi, a w dużych firmach między poszczególnymi działami a księgowością – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl i fillup.pl.

Zgodnie z założeniami ustawy KSeF będzie wdrażany w dwóch etapach:
  • od 1 lutego 2026 r. dla dużych podatników (osiągających w 2024 r. ponad 200 mln zł wartości sprzedaży z VAT),
  • od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Ten sam termin dotyczyć będzie zarówno podatników czynnych, jak i zwolnionych z VAT.
Ustawa przewiduje również m.in. skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni, co ma się przyczynić do poprawy ich płynności finansowej – dodaje Monika Piątkowska.

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, który może łączyć się z programami do wystawiania faktur, z których korzystają podatnicy. Podatnik nie będzie musiał wysyłać wystawionej faktury do nabywcy – wprowadza ją do systemu KSeF, który po nadaniu jej danych identyfikujących, daje nabywcy wgląd do tej faktury, możliwość jej pobrania i korzystania z niej. Trzeba również pamiętać, że wiążącą datą jest data wystawienia faktury w systemie KseF.

Obecnie podatnicy korzystać mogą z KSeF w ramach dotychczasowych struktur i narzędzi na zasadzie dobrowolności (decyzji podatnika).
