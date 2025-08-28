Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

W środę, 27.08.2025 r. prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 2026 roku wszyscy podatnicy w Polsce, w tym czynni i zwolnieni z VAT, będą zobowiązani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wdrożenie systemu odbędzie się w dwóch etapach: od lutego dla dużych podatników oraz od kwietnia dla pozostałych firm. System znacznie zmieni sposób wystawiania faktur, jak i procesy związane z ich obiegiem i weryfikacją, wpływając na relacje firm z kontrahentami oraz biurami księgowymi. Dodatkowo, ustawa skraca podstawowy termin zwrotu VAT z 60 do 40 dni, co ma poprawić płynność finansową przedsiębiorstw.

Przeczytaj także: Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Z tego artykułu dowiesz się:

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) obejmuje wszystkich podatników od 2026 roku.

Wdrożenie KSeF nastąpi w dwóch etapach: od lutego dla dużych firm, od kwietnia dla pozostałych.

KSeF zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale też procesy obiegu i weryfikacji dokumentów.

Ustawa przewiduje skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni dla poprawy płynności finansowej firm.

Proces zmiany obejmie każdą firmę w Polsce, bez względu na jej wielkość czy formę prawną. Różnić się może jedynie moment wprowadzenia KSeF dla poszczególnych firm, który jest uzależniony od ich obrotu. Jednak każdy przedsiębiorca w Polsce musi zdawać sobie sprawę z tego, że i jego dotknie zmiana.



KSeF nie tylko zmieni sam sposób wystawiania faktury. Przykładowo, w każdej, nawet najmniejszej, firmie na nowo trzeba będzie ułożyć procesy związane z obiegiem i weryfikacją faktur kosztowych, które będą od przyszłego roku dostarczane kontrahentom za pośrednictwem KSeF.



Zmienią się też relacje między klientami a biurami księgowymi, a w dużych firmach między poszczególnymi działami a księgowością – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl i fillup.pl.

od 1 lutego 2026 r. dla dużych podatników (osiągających w 2024 r. ponad 200 mln zł wartości sprzedaży z VAT),

od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Ustawa przewiduje również m.in. skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni, co ma się przyczynić do poprawy ich płynności finansowej – dodaje Monika Piątkowska.