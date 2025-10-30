Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Od 2026 roku wchodzi w życie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), co rodzi pytania, które dokumenty należy przesyłać do systemu. Szczególnie dużo wątpliwości dotyczy faktur proforma - dokumentów o charakterze informacyjnym, które nie są fakturami w rozumieniu prawa podatkowego i dlatego nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do KSeF. Ekspertka z Systim.pl wyjaśnia, dlaczego faktury proforma nie powinny być przesyłane do systemu oraz jak prawidłowo przygotować się do zmian związanych z cyfrowym fakturowaniem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Faktura proforma nie jest fakturą podatkową i nie podlega obowiązkowi przesyłania do KSeF.

KSeF obejmuje wyłącznie faktury sprzedażowe oraz korygujące, które generują skutki podatkowe.

Wysyłanie faktury proforma do KSeF może wprowadzić w błąd organy podatkowe oraz kontrahentów.

Po otrzymaniu płatności na podstawie proformy należy wystawić fakturę VAT, która trafia do KSeF.