Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 2026 roku wprowadzi obowiązek stosowania jednolitego sposobu wystawiania i odbierania faktur dla przedsiębiorców. Wdrożenie systemu będzie odbywać się etapowo, od lutego 2026 roku dla największych firm, a do stycznia 2027 r. obejmie również najmniejsze podmioty. Nowe regulacje mają usprawnić procesy fakturowania, przyspieszyć zwrot VAT z 60 do 40 dni oraz zwiększyć transparentność rozliczeń podatkowych. Doradca podatkowy Jacek Dziuba wyjaśnia główne kwestie związane z czekającymi przedsiębiorców zmianami.

Przeczytaj także: KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie terminy wdrożenia KSeF obowiązują przedsiębiorców w 2026 i 2027 roku

Jak KSeF skróci czas zwrotu VAT z 60 do 40 dni

W jaki sposób KSeF integruje się z programami finansowo-księgowymi

Jakie sankcje przewidziano za niespełnienie wymogów KSeF od 2027 roku

Jeden proces wystawiania, integracja z programami i tryb awaryjny

Programy, które są obecnie na rynku, będą musiały być dostosowane do KSeF-u. Przedsiębiorca będzie wystawiał fakturę jednorazowo, poprzez swój program skorelowany z KSeF – tłumaczy doradca podatkowy Jacek Dziuba.

Daty istotne dla rozliczeń: wystawienie, numer KSeF, sprzedaż

Jeśli przedsiębiorca nie wystawi faktury z końcem trwającego miesiąca, to odliczenie VAT-u będzie możliwe dopiero po upływie miesiąca nadchodzącego, a nie w trakcie jego trwania – zauważa Jacek Dziuba, zwracając uwagę na wpływ terminowości na rozliczenia po stronie kontrahenta.

Zwrot VAT szybciej o 20 dni

Archiwizacja i dostęp do danych

W praktyce jednak część dokumentów firmy i tak przechowują dłużej, np. gdy dotyczą one środków trwałych, inwestycji, projektów finansowanych ze środków publicznych lub potencjalnych sporów – podsumowuje specjalista.

Transparentność obrotu i spójność ewidencji

Od tej pory Urząd Skarbowy będzie miał dostęp do wszystkich wystawianych przez przedsiębiorcę faktur. Będzie to miało na celu zmniejszenie pola do nadużyć – wskazuje doradca.

2026 r. jako okres przejściowy, sankcje od 2027 r.

Sankcje za naruszenia przepisów o KSeF mają być stosowane dopiero od 1 stycznia 2027 r. Niezależnie od tego przedsiębiorcy powinni dbać o rzetelność i spójność danych już w 2026 r., aby uniknąć korekt, wezwań i opóźnień w rozliczeniach – przestrzega Jacek Dziuba.

To warto zrobić już teraz

Będzie to przepis realnie wzmacniający pozycję państwa, a w praktyce dyscyplinujący przedsiębiorców – podsumowuje Jacek Dziuba.