Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.
2025-10-24 00:02
Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r. © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie terminy wdrożenia KSeF obowiązują przedsiębiorców w 2026 i 2027 roku
- Jak KSeF skróci czas zwrotu VAT z 60 do 40 dni
- W jaki sposób KSeF integruje się z programami finansowo-księgowymi
- Jakie sankcje przewidziano za niespełnienie wymogów KSeF od 2027 roku
Obowiązek korzystania z KSeF będzie wdrażany etapowo. Największe podmioty, które w 2024 r. osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto, wejdą do systemu 1 lutego 2026 r. Pozostali przedsiębiorcy – 1 kwietnia 2026 r. Dla najmniejszych, a więc takich, których łączna wartość sprzedaży w danym miesiącu nie przekracza 10 tys. zł brutto, przewidziano dodatkowy termin: 1 stycznia 2027 r.
Jeden proces wystawiania, integracja z programami i tryb awaryjny
Wystawianie faktur pozostanie elementem codziennej pracy w programie finansowo-księgowym lub fakturującym. Jednocześnie aplikacje te będą łączyły się odtąd z KseF i przekazywały dokumenty w ustrukturyzowanym formacie.
Programy, które są obecnie na rynku, będą musiały być dostosowane do KSeF-u. Przedsiębiorca będzie wystawiał fakturę jednorazowo, poprzez swój program skorelowany z KSeF – tłumaczy doradca podatkowy Jacek Dziuba.
W razie niedostępności systemu po stronie przedsiębiorcy lub KSeF, możliwe będzie wystawienie faktury w trybie awaryjnym i przekazanie jej do systemu po usunięciu problemu. W takim przypadku datą wystawienia pozostaje data umieszczona na fakturze, a numer KSeF zostanie nadany w momencie późniejszego przyjęcia dokumentu przez system.
Daty istotne dla rozliczeń: wystawienie, numer KSeF, sprzedaż
KSeF będzie miał za zadanie uporządkowanie trzech aspektów związanych z fakturami. Datą wystawienia co do zasady będzie dzień przesłania dokumentu do systemu. W trybie awaryjnym – data wskazana na fakturze. Datą „otrzymania” po stronie nabywcy staje się chwila nadania numeru KSeF. Niezależnie od tych zdarzeń pozostaje data sprzedaży/wykonania usługi, istotna dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych.
W praktyce to nadanie numeru KSeF będzie decydowało o momencie, w którym nabywca może ująć fakturę po swojej stronie. Z tego względu opóźnianie wysyłki dokumentów do KSeF może przesuwać odliczenie podatku na późniejszy okres.
Jeśli przedsiębiorca nie wystawi faktury z końcem trwającego miesiąca, to odliczenie VAT-u będzie możliwe dopiero po upływie miesiąca nadchodzącego, a nie w trakcie jego trwania – zauważa Jacek Dziuba, zwracając uwagę na wpływ terminowości na rozliczenia po stronie kontrahenta.
Zwrot VAT szybciej o 20 dni
Podstawowy termin zwrotu ma ulec skróceniu – z 60 do 40 dni. Już teraz – zanim KSeF stanie się obowiązkowy – będzie można uzyskać zwrot w 40 dni, o ile spełni się ustawowe warunki (m.in. rozliczanie sprzedaży fakturami w KSeF i brak zaległości podatkowych).
Po uruchomieniu obowiązkowego KSeF termin 40 dni ma stać się standardem dla wszystkich. Niezmiennie urząd skarbowy może wydłużyć zwrot, jeśli konieczne będzie zweryfikowanie rozliczenia.
Archiwizacja i dostęp do danych
KSeF zapewni dostęp do e-faktur przez 10 lat. To upraszcza kontrolę, odtwarzanie historii i dostęp do dokumentów w relacjach z kontrahentami. Po tym okresie odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów będzie wracała do podatnika.
W praktyce jednak część dokumentów firmy i tak przechowują dłużej, np. gdy dotyczą one środków trwałych, inwestycji, projektów finansowanych ze środków publicznych lub potencjalnych sporów – podsumowuje specjalista.
Transparentność obrotu i spójność ewidencji
Organy podatkowe zapewnią sobie bieżący wgląd w dane o wystawianych i otrzymywanych fakturach. Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało większą przewidywalność w obszarze weryfikacji rozliczeń oraz potrzebę spójności między dokumentami w KSeF a ewidencjami.
Od tej pory Urząd Skarbowy będzie miał dostęp do wszystkich wystawianych przez przedsiębiorcę faktur. Będzie to miało na celu zmniejszenie pola do nadużyć – wskazuje doradca.
2026 r. jako okres przejściowy, sankcje od 2027 r.
Deklaracje resortu finansów stanowią, że w 2026 r. priorytetem będzie stabilne uruchomienie rozwiązania i wsparcie podatników dostosowujących się do nowego systemu. Ma być to rok testowy, jednak w praktyce warto z wyprzedzeniem poznać i uporządkować związane z tym procesy i integracje.
Sankcje za naruszenia przepisów o KSeF mają być stosowane dopiero od 1 stycznia 2027 r. Niezależnie od tego przedsiębiorcy powinni dbać o rzetelność i spójność danych już w 2026 r., aby uniknąć korekt, wezwań i opóźnień w rozliczeniach – przestrzega Jacek Dziuba.
To warto zrobić już teraz
Firmy już dziś powinny zaplanować wszystkie prace wdrożeniowe, takie jak: aktualizację oprogramowania, przegląd obiegów dokumentów, procedury na wypadek trybu awaryjnego, politykę archiwizacji oraz szkolenia dla zespołów finansowych i sprzedażowych.
Będzie to przepis realnie wzmacniający pozycję państwa, a w praktyce dyscyplinujący przedsiębiorców – podsumowuje Jacek Dziuba.
Wczesne przygotowanie do nadchodzących zmian ograniczy ryzyko powstawanie przestojów oraz pozwoli na skorzystanie z przyspieszonego zwrotu VAT w standardowym trybie.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Podatki
-
Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.
-
KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?
-
Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?
-
KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania