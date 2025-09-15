Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

W 2026 roku niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa zostaną objęte obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który całkowicie zmieni dotychczasowy sposób fakturowania. Od lutego dla największych firm, a od kwietnia dla pozostałych, faktury będą musiały być wystawiane wyłącznie w ustrukturyzowanym formacie XML i przesyłane przez system Ministerstwa Finansów. Mimo początkowych trudności, KSeF to także okazja do usprawnienia zarządzania finansami i zmniejszenia ryzyka nieterminowych płatności.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy i jakie firmy objęte będą obowiązkiem stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jakie zmiany technologiczne i organizacyjne czekają przedsiębiorstwa w związku z wprowadzeniem KSeF.

Jakie korzyści dla płynności finansowej oraz automatyzacji procesów fakturowych niesie centralizacja faktur w systemie KSeF.

Jakie sankcje mogą grozić przedsiębiorcom za brak dostosowania do nowych wymogów oraz jakie są okresy przejściowe.

To wielki krok dla małych firm

System KSeF wprowadza faktury ustrukturyzowane, oparte na formacie XML, zintegrowane z centralną bazą danych Ministerstwa Finansów. Każda faktura otrzyma unikalny numer identyfikacyjny (XF ID), który będzie obowiązkowy także w tytułach przelewów bankowych. Dokumenty wysyłane e-mailem w formacie PDF, powszechne dziś w obiegu gospodarczym, nie będą uznawane za faktury w rozumieniu przepisów podatkowych – wyjaśnia Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Największą barierą dla sektora MŚP może być konieczność odejścia od prostych narzędzi, takich jak Word czy Excel. Dla wielu firm, które dotąd wystawiały faktury ręcznie i wysyłały je e-mailem, integracja z KSeF to nie tylko zmiana technologiczna, ale i organizacyjna. Potrzebne będzie wdrożenie systemów księgowych zdolnych do komunikacji z KSeF, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem na przeszkolenie personelu – podkreśla ekspert NFG.

Obowiązki (nie) tylko dla B2B

To rozróżnienie jest szczególnie istotne dla firm działających w modelach mieszanych, łączących sprzedaż B2C i B2B, jak na przykład gabinety lekarskie, zakłady fryzjerskie, usługi szkoleniowe czy branża beauty. W ich przypadku konieczne będzie wdrożenie procesów pozwalających na szybką identyfikację transakcji wymagających raportowania w KSeF oraz rozdzielenie dokumentów, które systemowi nie podlegają – zwraca uwagę Emanuel Nowak.

Szansa na poprawę płynności finansowej

KSeF umożliwia przechowywanie faktur przez okres 10 lat, eliminując konieczność ich papierowej archiwizacji. Firmy zyskają dostęp do dokumentów w czasie rzeczywistym, co może skrócić czas potrzebny na weryfikację, rozliczenia VAT i księgowanie – uważa Emanuel Nowak.

Przedsiębiorstwa, które odpowiednio wcześnie zintegrują swoje systemy informatyczne oraz przeprowadzą kompleksowe szkolenia personelu, mogą uzyskać wymierną przewagę konkurencyjną. Usprawniony dostęp do danych sprzyja skutecznemu monitorowaniu płynności finansowej i umożliwia szybsze reagowanie na potencjalne opóźnienia płatności. W rezultacie wdrożenie KSeF ma szansę znacząco poprawić dyscyplinę płatniczą w sektorze MŚP, szczególnie w kontekście pogarszającej się terminowości rozliczeń pomiędzy firmami. KSeF, dzięki natychmiastowej wymianie danych, pozwoli szybciej identyfikować transakcje obarczone ryzykiem oraz skutecznie przeciwdziałać powstawaniu spirali zadłużenia – podkreśla Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Czasowe ułatwienia i sankcje