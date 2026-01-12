Kwartalne rozliczenie VAT w 2026 r. odracza o rok obowiązek JPK_PIT i JPK_CIT
Nowe struktury JPK_PIT i JPK_CIT mają objąć podatników podatków dochodowych i polegają na obowiązkowym prowadzeniu ksiąg podatkowych w formie elektronicznej oraz ich przekazywaniu do fiskusa po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku osób fizycznych chodzi o JPK_PIT, natomiast spółki i inne podmioty podlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych będą raportować dane w ramach JPK_CIT. To kolejny etap cyfryzacji rozliczeń podatkowych i jednocześnie istotne rozszerzenie zakresu danych przekazywanych administracji skarbowej.
Wprowadzenie JPK_PIT i JPK_CIT oznacza, że fiskus uzyska bezpośredni dostęp do szczegółowych danych księgowych podatników, w tym informacji o przychodach, kosztach, środkach trwałych czy rozliczeniach podatkowych. Nowe pliki mają umożliwić automatyczną analizę danych i weryfikację rozliczeń bez konieczności wszczynania tradycyjnych kontroli. W praktyce JPK_PIT i JPK_CIT stanowią kolejne narzędzie analityczne dla administracji skarbowej, obok Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który zapewnia fiskusowi bieżący dostęp do danych z faktur sprzedażowych.
Z punktu widzenia podatników kluczowe znaczenie ma powiązanie nowych obowiązków z miesięcznym rozliczaniem podatku VAT. Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg i przesyłania JPK_PIT lub JPK_CIT od 1 stycznia 2026 r. dotyczy wyłącznie tych podmiotów, które są zobowiązane do comiesięcznego składania JPK_VAT7M. Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie, a więc składający JPK_VAT7K, zostali z tego obowiązku wyłączeni na 2026 r.
Warunkiem skorzystania z tego odroczenia jest skuteczny wybór kwartalnego rozliczenia VAT na 2026 r., dokonany poprzez złożenie odpowiedniego zawiadomienia najpóźniej do 25 lutego 2026 r. Jeżeli podatnik spełni ten warunek, uznaje się, że w całym 2026 r. nie podlega obowiązkowi elektronicznego prowadzenia ksiąg ani wysyłki JPK_PIT lub JPK_CIT po zakończeniu roku. Ponadto, z kwartalnego rozliczenia VAT mogą skorzystać mali przedsiębiorcy, a więc z przychodami do 2 mln euro, w 2026 roku to jest 8.517.000 zł.
Istotne jest również to, że nie ma znaczenia fakt rozliczania VAT miesięcznie za ostatni okres 2025 r. Decydujący jest sposób rozliczania VAT obowiązujący w 2026 r. Jeżeli w tym roku podatnik rozlicza VAT kwartalnie, nowe obowiązki w podatkach dochodowych go nie obejmują.
Takie podejście pozwala przedsiębiorcom zyskać dodatkowy czas na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych ksiąg oraz nowych struktur JPK, które znacząco zwiększają zakres raportowania danych finansowych do administracji skarbowej.
Powyższe zasady zostały jednoznacznie potwierdzone w oficjalnych wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, które wskazało, że w przypadku skutecznego wyboru kwartalnego rozliczenia VAT w 2026 r. obowiązek JPK_PIT i JPK_CIT powstanie dopiero od 1 stycznia 2027 r.
Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
oprac. : eGospodarka.pl
