Kwartalne rozliczenie VAT w 2026 r. odracza o rok obowiązek JPK_PIT i JPK_CIT

Wybór kwartalnego rozliczenia podatku VAT na 2026 r. pozwala przedsiębiorcom odroczyć o jeden rok obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz ich przesyłania do fiskusa w formie plików JPK_PIT i JPK_CIT. W praktyce oznacza to, że podatnicy rozliczający VAT kwartalnie nie będą objęci tymi obowiązkami w 2026 r., a dopiero od 1 stycznia 2027 r.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak kwartalne rozliczenie VAT w 2026 roku pozwala odroczyć obowiązek JPK_PIT i JPK_CIT o rok.

Kto może skorzystać z odroczenia i jakie warunki trzeba spełnić.

Jakie znaczenie ma wybór między JPK_VAT7K a JPK_VAT7M dla obowiązków podatkowych.

Jakie są korzyści z odroczenia dla małych przedsiębiorców.

Jakie kroki podjąć, aby skutecznie skorzystać z odroczenia obowiązku JPK.