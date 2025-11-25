JPK CIT/PIT 2026 - koniec papierowych ksiąg i początek automatycznej kontroli podatkowej

Dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe nadchodzi największa od lat rewolucja w sposobie raportowania podatków dochodowych. JPK CIT/PIT, choć wydaje się tylko kolejnym plikiem, de facto oznacza totalne otwarcie ksiąg na potrzeby organów skarbowych. W praktyce oznacza to koniec "strefy komfortu" w rachunkowości. Kontrola podatkowa będzie zautomatyzowana, szybka i niebywale szczegółowa. Czas działać, by uniknąć ryzyka i kosztownych kar.

Przeczytaj także: Trzeba opóźnić raportowanie JPK_CIT - apeluje Konfederacja Lewiatan

Cyfrowa Formuła Kontroli: Na Czym Polega Nowy JPK?

JPK_KR_PD (Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy): Serce raportowania. Zawiera plan kont, dziennik księgowań, zestawienia obrotów i sald (ZOiS) oraz — co najważniejsze — cyfrowe dane niezbędne do przeliczenia wyniku podatkowego. JPK_ST_KR (Ewidencja Środków Trwałych i WNiP): Bardzo szczegółowa ewidencja majątku trwałego, ze wszystkimi danymi o nabyciu, amortyzacji (bilansowej i podatkowej) oraz zbyciu lub likwidacji.

Kalendarz Wdrożenia: Kogo i Kiedy Dotknie Nowy Obowiązek?

Termin Obowiązywania Podmioty Objęte Obowiązkiem Obowiązujący Plik Od 1 stycznia 2025 r. Podatnicy CIT i spółki niebędące osobami prawnymi, których przychód (lub obrót) przekroczył 50 mln euro w poprzednim roku, oraz Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK). JPK_KR_PD Od 1 stycznia 2026 r. Wszyscy pozostali podatnicy CIT, spółki niebędące osobami prawnymi, a także podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe i zobowiązani do przesyłania JPK_V7M). JPK_KR_PD i JPK_ST_KR

Rewolucja w Rachunkowości: Koniec Różnic Bilansowych i Podatkowych

Czy to jest koszt uznawany za koszt uzyskania przychodu?

za koszt uzyskania przychodu? Czy to jest koszt nieuznawany (np. reprezentacja)?

(np. reprezentacja)? Czy to są przychody zwolnione od opodatkowania?

KSeF (Krajowy System e-Faktur): W przypadku wszystkich faktur wystawionych lub otrzymanych w KSeF, niezbędne będzie podanie w JPK ich unikalnego numeru identyfikującego z tego systemu. Wymaga to natychmiastowego powiązania zapisów księgowych z danymi KSeF.

W przypadku wszystkich faktur wystawionych lub otrzymanych w KSeF, niezbędne będzie podanie w JPK ich unikalnego numeru identyfikującego z tego systemu. Wymaga to natychmiastowego powiązania zapisów księgowych z danymi KSeF. Dane Kontrahentów: Konieczne jest raportowanie numeru NIP kontrahenta (o ile go posiada) oraz oznaczenia kraju pochodzenia. Dotyczy to przede wszystkim zapisów w dzienniku księgowym związanych z rozrachunkami. W efekcie skarbówka zobaczy, z kim i na jaką kwotę firma miała obrót.

Środki Trwałe i WNiP pod Największą Lupą (JPK_ST_KR)

Identyfikacja: Unikalny numer inwentarzowy, grupa rodzajowa (KŚT).

Unikalny numer inwentarzowy, grupa rodzajowa (KŚT). Dokumentacja: Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie lub wytworzenie (np. OT – przyjęcie środka ), a w przypadku likwidacji – dokument LT (likwidacja) .

Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie lub wytworzenie (np. ), a w przypadku likwidacji – dokument . Amortyzacja Dualna: W JPK trzeba wykazać osobno stawkę i kwotę amortyzacji bilansowej oraz stawkę i kwotę amortyzacji podatkowej . Jest to klucz do wykrycia wszelkich różnic amortyzacyjnych (np. przyspieszonej amortyzacji) i automatycznej weryfikacji prawidłowości odpisów.

W JPK trzeba wykazać osobno . Jest to klucz do wykrycia wszelkich różnic amortyzacyjnych (np. przyspieszonej amortyzacji) i automatycznej weryfikacji prawidłowości odpisów. Zbycie/Likwidacja: Pełne dane o dacie, wartości, zysku/stracie ze zbycia, a także numer faktury KSeF, jeśli środek trwały został sprzedany.

Wnioski dla Przedsiębiorcy: Jak Przygotować Firmę do Cyfrowego Audytu?

Audyt Systemów IT: Zweryfikuj, czy Twój obecny system księgowy (ERP) jest w stanie automatycznie generować pliki JPK_KR_PD i JPK_ST_KR, uwzględniając nowe znaczniki kont, powiązania z KSeF i dualne dane amortyzacyjne. Porządkowanie Danych: Przeprowadź szczegółowy przegląd i porządkowanie:

Kartoteki Środków Trwałych: Uzupełnij brakujące numery inwentarzowe, daty nabycia/wytworzenia oraz numery dokumentów OT/LT.

Uzupełnij brakujące numery inwentarzowe, daty nabycia/wytworzenia oraz numery dokumentów OT/LT. Zapasy Magazynowe: Dokonaj weryfikacji, utylizacji zniszczonych zapasów lub odpisów aktualizujących wartość. Zalegające zapasy będą widoczne i mogą budzić zainteresowanie organów.

Dokonaj weryfikacji, utylizacji zniszczonych zapasów lub odpisów aktualizujących wartość. Zalegające zapasy będą widoczne i mogą budzić zainteresowanie organów. Należności i Zobowiązania: Spisz przedawnione lub utwórz odpisy aktualizujące na należności, których odzyskanie jest wątpliwe. Szkolenie Kadr: Zespół księgowy i finansowy musi poznać nowe wymogi dotyczące oznaczania kont i dokumentowania operacji (zwłaszcza w zakresie różnic podatkowych). Błąd w oznaczeniu konta może kosztować firmę kontrolę.

Wprowadzane rozporządzeniami Ministra Finansów nowe Jednolite Pliki Kontrolne w zakresie podatków dochodowych (CIT i PIT) to w istocie cyfrowe odwzorowanie pełnych ksiąg rachunkowych firmy. Całe to sprawozdanie jest rozbite na dwie kluczowe struktury logiczne:Ich celem jest umożliwienie organom skarbowym automatycznej, natychmiastowej i masowej analizy danych, bez konieczności wychodzenia zza biurka. Urzędnik otrzyma gotowy, ustrukturyzowany materiał, który pozwoli mu w sekundę obliczyć dochód do opodatkowania i zestawić go z danymi z deklaracji.Choć pełne wdrożenie dla większości przedsiębiorstw nastąpi w 2026 roku, duże podmioty muszą przygotować się znacznie szybciej.Nowe przepisy wymagają prowadzenia ksiąg w postaci elektronicznej oraz ich wysyłki w formie ustrukturyzowanej JPK, zaraz po zakończeniu roku podatkowego, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.Kluczową innowacją JPK_KR_PD jest to, że wymusza on pełne powiązanie planu kont z przepisami podatkowymi. To już nie wystarczy, aby księgi były poprawne rachunkowo – muszą być również podatkowo transparentne.Każde konto księgowe używane w firmie musi zostać przypisane do odpowiedniego znacznika określonego przez Ministerstwo Finansów. Te znaczniki klasyfikują konta z punktu widzenia podatku dochodowego (PD):W efekcie, plan kont, który trafia do skarbówki, jest od razu „przetłumaczony” na język podatkowy. Co więcej, wprowadzono ażdla różnych typów jednostek (np. banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele, „pozostali”), co oznacza konieczność szczegółowego dostosowania się do wymogów branżowych.Najważniejsza zmiana dotyczy automatycznego ujawniania różnic między wynikiem bilansowym (rachunkowym) a dochodem (stratą) do opodatkowania. JPK_KR_PD staje się cyfrowym załącznikiem do zeznania rocznego (CIT/PIT), prezentującym jawną formułę obliczenia dochodu:Dzięki specjalnym polom i znacznikom, system skarbówki sam zsumuje pozycje zwiększające i zmniejszające wynik. Przykładowo, jeśli wydatki na reprezentację zostały zaksięgowane jako koszt, to znacznik w JPK_KR_PD jasno wskaże, o jaką kwotę należyJPK CIT/PIT wymusza integrację z dwoma innymi kluczowymi systemami:Wprowadzenie ustrukturyzowanego raportowania dla majątku trwałego to nowy poziom szczegółowości. Wcześniej firmy prowadziły ewidencję z różną precyzją, teraz JPK_ST_KR wymaga skompletowania i przesłania bardzo szerokiego zbioru danych, w tym:Aby poprawnie wygenerować plik JPK_ST_KR, konieczny jest, włącznie z tymi już w pełni zamortyzowanymi, o wszystkie obligatoryjne pola. Bez tych danych wysyłka pliku będzie niemożliwa.JPK CIT/PIT to potężne narzędzie, które przekształca księgi rachunkowe w transparentne cyfrowe źródło danych dla administracji podatkowej. Od 2026 roku (lub 2025 r. dla dużych graczy) wszystkie Twoje operacje gospodarcze – od sald należności i zobowiązań, przez stany magazynowe, aż po różnice podatkowe — będą analizowane niemal w czasie rzeczywistym.Przejście na nowy model raportowania to nie tylko wymóg prawny, ale i szansa na uporządkowanie danych finansowych w firmie. Pamiętaj, że zautomatyzowana kontrola jest bezbłędna. Tylkozapewnią spokój i bezpieczeństwo podatkowe w erze JPK CIT/PIT.