Opodatkowanie VAT marża gdy kilka faktur zakupu samochodu

Gdy podatnik otrzyma faktury (dokumentujące nabycie samochodu, opłatę aukcyjną i opłatę za obsługę dokumentów) wystawione przez centralę sprzedawcy jak i przez jego oddziały, a więc od tego samego podmiotu, przy ustalaniu kwoty nabycia samochodu w celu zastosowania procedury marży winien on uwzględnić oprócz kwoty nabycia samochodu również opłaty: za aukcję oraz za obsługę dokumentacji związanej z ww. pojazdem – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.237.2019.2.AGW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

VAT marża: koszty aukcji internetowej i przygotowania dokumentacji Przy ustalaniu podstawy opodatkowania VAT marża pod uwagę bierze się cenę nabycia, czyli wszystko to, co za zbywany towar (np. samochód) zostało zapłacone poprzedniemu właścicielowi. Organ uznał, że gdy na zakup taki składa się kilka czynności, które to fakturują różne podmioty, ale ściśle ze sobą powiązane, gdzie zapłata idzie na konto tylko jednego z nich, wszystkie te czynności mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu podatku.

Wnioskodawca handluje samochodami używanymi , do których sprzedaży stosuje opodatkowanie VAT marża. Zarejestrował on swoją firmę na portalu aukcyjnym, którego właścicielem jest X z siedzibą w B. Na portalu tym licytuje samochody składając oferty kupna, które następnie sprzedaje. Samochody zostają nabyte od podatnika podatku od wartości dodanej, a dostawa jest opodatkowana na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.Wnioskodawca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie wygrania aukcji oraz potwierdzenie/umowę sprzedaży ze wskazaniem: numeru zamówienia, danych pojazdu, kwoty do zapłaty, numeru rachunku bankowego, a także w stopce dokumentu informacji o zastosowaniu dla sprzedaży procedury marży dla towarów używanych. Należną kwotę wpłaca na rachunek bankowy centrali X z siedzibą w B. Po dokonaniu zapłaty otrzymuje on trzy faktury, na których widnieją inne dane nabywcy. Wszystkie te dokumenty mają tę samą datę, te same dane samochodu, ten sam numer zamówienia, a suma wartości faktur jest równo dokonanej zapłacie.Wszystkie trzy faktury dokumentują nabycie tego samego samochodu, z tym że:1. faktura wystawiona przez oddział B z siedzibą w H. opiewa na sprzedaż samego samochodu, a kod stawki VAT podany jest jak dla sprzedaży towarów używanych w procedurze marży;2. faktura wystawiona przez spółkę-córkę A. z siedzibą w B. opiewa na opłatę aukcyjną, a kod stawki VAT podany jest jak dla standardowego opodatkowania tej transakcji;3. faktura wystawiona przez centralę C. z siedzibą w B. opiewa na przygotowanie dokumentacji dot. samochodu, a kod stawki VAT podany jest jak dla standardowego opodatkowania tej transakcji. Zgodnie z regulaminem sprzedaży samochodów używanych na portalu aukcyjnym, wszystkie 4 wymienione spółki (1. C., 2. X, 3. B, 4. A.) są, cytując, „podmiotami grupy korporacyjnej XXX. Ponadto, regulamin portalu aukcyjnego stwierdza, co następuje: „Właścicielem i sprzedawcą pojazdów oferowanych za pośrednictwem platformy handlowej jest B., (…).Wszystkie podmioty są ze sobą powiązane w następujący sposób.1. A. z siedzibą w B. – odpowiednik polskiej spółki komandytowej, gdzie komandytariuszem jest spółka X.2. X. z siedzibą w B. – jedynym udziałowcem jest spółka-matka C. z siedzibą w B.3. Wszystkie trzy spółki: C., X., A. zarejestrowane są pod tym samym adresem XXX.4. B. z siedzibą w H. – jedynym udziałowcem jest spółka-matka B. z siedzibą w B.Opłata za samochód, obsługę dokumentów oraz aukcję była wpłacana na konto spółki głównej C. Natomiast wnioskodawca otrzymał trzy faktury od trzech podmiotów, na których były podane ich numery podatku od wartości dodanej. Wnioskodawca nie ma fizycznej możliwości aby sprawdzić, który z podmiotów faktycznie wykonał usługę przygotowania dokumentów oraz obsługi aukcji, niemniej stoi na stanowisku, że wykonał je ten sam podmiot. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca wykonał tylko jeden przelew na rzecz spółki C., a na wszystkich trzech fakturach jest ta sama data, ten sam numer VIN zakupionego samochodu, ten sam numer zamówienia, ten sam bank, numer konta bankowego, SWIFT i IBAN. Ponadto suma wartości wszystkich trzech dokumentów równa jest zapłacie. Wnioskodawca wyjaśnił też, że jego zdaniem wskazane spółki są pozbawione niezależności, mimo odrębnych form prawnych. Świadczy o tym również używanie identycznego papieru firmowego przez wszystkie podmioty, zawierające takie samo LOGO firmy tj. X.Wnioskodawca zadał pytanie, w jaki sposób winien ustalić cenę nabycia samochodu na potrzeby obliczenia podstawy o podatkowania marży przy sprzedaży samochodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów