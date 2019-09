Najważniejsze zmiany w podatku VAT na przestrzeni 2019 r.

Rok 2019 to istna lawina zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT. Co przy tym niezwykle ważne, zmiany te nie weszły w życie jednorazowo, tylko zostały rozłożone na cały rok, a część z nich zacznie obowiązywać dopiero w roku następnych. Mamy tutaj spory chaos legislacyjny. Warto zatem uporządkować informacje, które zmiany od kiedy trzeba stosować.

Kasy fiskalne

Harmonogram wprowadzania kas on-line

Podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, ale nie dłużej niż: do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu. Podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, ale nie dłużej niż:

Kliknij, aby powiekszyć fot. nanantachoke - Fotolia.com Zmiany VAT 2019 czyli chaos legislacyjny Przepisy o podatku VAT w 2019 r. przechodzą istny chaos legislacyjny. Ustawodawca wprowadził aż cztery niezależne duże nowelizacje, a w drodze jest kolejna. Mało tego czas wejścia w życie poszczególnych zmian jest również bardzo różny. W efekcie ustalenie przez zwykłego przedsiębiorcę, który przepis od kiedy powinien stosować, kończy się wielkim bólem głowy.

litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

litera E – zwolnienie od podatku,

literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy (sprzedaż VAT marża).

Zmiany VAT: 1 września 2019 r.

preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28).

pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

motocykli (PKWiU 45.4).

Zmiany w VAT: 1 listopad 2019 r.

transakcje będą dokonywane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, oraz transakcje będą dotyczyć nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Załącznik ten będzie zawierał przede wszystkim towary i usługi objęte do tej pory mechanizmem odwrotnego obciążenia czy towary wrażliwe objęte odpowiedzialnością solidarną m a także część nowych towarów (np. paliwa, węgiel i produkty węglowe, niektóry sprzęt elektroniczny).

1 styczeń 2020 r.

Inne ważne zmiany

Z ogólnych zmian w VAT warto wyodrębnić te w zakresie kas fiskalnych. Rok 2019 i lata następne to bowiem rewolucja w ich stosowaniu.Pierwsza zmiana w zakresie kas fiskalnych weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r. i wprowadziła kasy on-line. Kasy te muszą umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.Ustawodawca wprawdzie nadal pozwala korzystać z urządzeń starego typu, niemniej stopniowo będą one wyłączane z użytku. Część podmiotów nadto od 2020 r. zostanie zmuszona do przejścia na kasy on-line (ramka poniżej). Warto też wiedzieć, że od maja 2019 r. ulga na zakup kas fiskalnych obejmuje już tylko urządzenia on-line.Podatnicy uzyskali nadto możliwość ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie kas on-line.Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia na kasie fiskalnej to:Wcześniej pod literą A musiała być stawka podstawowa. Przypisanie liter do poszczególnych stawek w pozostałym zakresie zależało od podatnika.Z początkiem przyszłego roku na paragonie fiskalnym będzie trzeba obowiązkowo podawać NIP nabywcy - podatnika VAT, jeżeli będzie miała do niego zostać wystawiona faktura. Szczegóły w dalszej części artykułuUstawodawca dostosował definicję pierwszego zasiedlenia do wyroku TSUE z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16. Odstąpiono od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT znajdują się wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku. Z początkiem września 2019 r. w wyłączeniach tych znalazły się kolejne czynności. I tak do czynności pozbawiających prawa do zwolnienia z VAT dołączyła dostawa następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:Prawo do zwolnienia nie przysługuje również w przypadku dostaw hurtowych i detalicznych części do:Nie będą do niego uprawnieni także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu.Aby uzyskać zwrot VAT w ciągu 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym potwierdzenia zapłat za faktury za pośrednictwem rachunku bankowego nie później niż w dniu złożenia deklaracji VAT wykazującej ten zwrot. Do tej pory wyciągi bankowe też trzeba było przedkładać, niemniej ustawa nie wskazywała terminu wypełnienia tego obowiązku.Podatnik powracający do zwolnienia z VAT musi pamiętać o tzw. rocznej korekcie tego podatku od nabycia/wytworzenia towarów i usług, których wskutek takiego powrotu zmieniło się przeznaczenie – z wykorzystywania do czynności opodatkowanych na wykorzystywanie do czynności zwolnionych (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł) . Do tej pory korekta była konieczna na początku każdego roku podatkowego, którego ona dotyczyła i trzeba ją było rozliczać w czasie przez cały okres korekty. Obecnie będzie ona mogła nastąpić jednorazowo.Ustawodawca skrócił o połowę terminy w których podatnicy mogą zostać wykreśleni z rejestru VAT w przypadku nieskładania deklaracji bądź składania formularzy zerowych.Przywrócenie rejestracji nastąpi natomiast na wniosek zainteresowanego, gdy ten zostanie złożony w terminie 2 miesięcy od wykreślenia (i w tym czasie zostaną złożone zaległe deklaracje).Do ustawy o VAT trafiła nowa sankcja VAT 15% (zamiast dotychczasowych 20%), która będzie przysługiwać podatnikom, którzy dobrowolnie złożą korekty deklaracji i dopłacą (najpóźniej w dniu złożenia deklaracji) zaległy podatek – w terminie 14 dni od doręczenia im upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.Na fakturach VAT RR nie trzeba obecnie już podawać numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty jego wydania oraz organu wydającego – jeżeli dostawcą jest rolnik ryczałtowy będący osobą fizyczną. Danych tych nie trzeba podawać też w oświadczeniu składanym przez rolnika ryczałtowego w przypadku umów kontraktacji lub umów o podobnym charakterze.Ponadto faktury VAT RR mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej (za zgodą dostawcy). Fakturę taką należy wówczas opatrzyć odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przekazaniem dostawcy oryginału faktury VAT RR jest tutaj jej przesłanie w formie elektronicznej.W formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym) mogą też być sporządzane oświadczenia w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze.Nadto zniesiono 14-dniowy termin na dokonanie zapłaty za nabyte towary/usługi rolne na rachunek bankowy rolnika.Z początkiem września 2019 r. został udostępniony przez Szefa KAS nowy wykaz podatników – tzw. biała lista podatników VAT. Dostęp do bazy znajduje się pod linkiem . Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie podstawowych danych kontrahentów znajdujących się w ministerialnych bazach -w tym zgłoszonych fiskusowi rachunków bankowych. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Już jest biała lista podatników VAT Wiążąca informacja stawkowa będzie instrumentem zapewniającym podatnikom i organom większą pewność do co prawidłowości stosowanych stawek. Zastąpi ona obecne interpretacje wydawane przez GUS. Wydanie informacji będzie kosztować 40 zł, a fiskus na jej sporządzenie będzie miał 3 miesiące. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule Zmiany w VAT: wiążące informacje stawkowe Z początkiem listopada 2019 r. w wybranych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie nie dobrowolne, a obowiązkowe. Będzie tak, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:Jednocześnie uchylone zostaną przepisy, z których wynikał obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym (jako że towary i usługi z nim związane zostaną objęte podzieloną płatnością).Od 01 listopada 2019 r. w przypadkach, w których obowiązkowo trzeba będzie stosować mechanizm podzielonej płatności, wystawiane faktury mają obowiązkowo zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jednocześnie z faktur takich zniknie adnotacja „odwrotne obciążenie”Podatnicy naruszający obowiązek dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (czyli nabywcy) oraz na podatnicy naruszający obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” (czyli dostawcy/usługodawcy) zostaną obciążeni nową sankcją VAT w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcja nie będzie jednak dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). Sankcja wyniesie 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy taka płatność.Z początkiem listopada 2019 r. w ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie można opłacić jednym komunikatem przelewu dwie lub więcej faktur – wystawionych w tym samym miesiącu. Obecnie każdą fakturę za pomocą tego mechanizmu trzeba opłacać odrębnie.Szerzej o powyższych zagadnieniach pisaliśmy m.in. w artykule: Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie Z początkiem 2020 r. podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Za naruszanie tego obowiązku przewidziane zostaną sankcje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy (w wysokości wykazanego/odliczonego podatku z takich faktur).Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule http://www.podatki.egospodarka.pl/158152,Nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-fiskalnych-w-2020-r,1,68,1.html Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych w 2020 r.>Nie jest to wprawdzie zmiana w przepisach VAT, niemniej ściśle z nimi powiązana. Mianowicie w przyszłym roku nabywca, który dokona zapłaty za fakturę opiewającą na wartość przekraczającą 15.000 zł na inne konto kontrahenta, aniżeli znajdujące się na białej liście podatników VAT, nie rozpozna z tytułu takiego wydatku kosztów uzyskania przychodu. Będzie też odpowiadał solidarnie za podatek VAT niezapłacony przez sprzedawcę.Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule: Biała lista podatników VAT już od września 2019, sankcje od 2020 r. Z początkiem listopada 2019 r. mają wchodzić w życie stopniowo także przepisy w zakresie zmiany stawek VAT czy wprowadzenia matrycy stawek VAT.Matryca stawek VAT będzie uproszczeniem systemu stawek VAT w zakresie towarów poprzez przyjęcie jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności) działów CN. Mają zostać też rozwiane dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa W kwietniu 2020 r. są też planowane zmiany w zakresie wysyłania plików JPK_VAT, w rezultacie czego zmniejszą się obowiązki w zakresie przekazywania deklaracji VAT (pliki JPK mają je zastąpić).Inne planowane zmiany, to zlikwidowanie z początkiem listopada 2019 r. dolnego limitu dla odpowiedzialności solidarnej czy likwidacja kaucji gwarancyjnej.W przyszłym roku mają zostać też znowelizowane przepisy w zakresie WDT, transakcji łańcuchowych, magazynów konsygnacyjnych czy zwrotu VAT podróżnym.Opisane wyżej to nie ważniejsze zmiany, jakie zafundował nam ustawodawca ale nie jedyne.