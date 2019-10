Wpłaty na zagraniczne konto bankowe a wyłączenia z kosztów podatkowych

W przyszłym roku zaostrzeniu ulegną przepisy w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych transakcji przekraczających 15.000 zł. Te będą musiały bowiem nastąpić nie tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego, ale na konto zgłoszone organom podatkowym. Problemem mogą być tutaj zapłaty dla kontrahentów zagranicznych.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Tak mówi art. 22p ustawy o PIT (odpowiednia regulacja znalazł się też w ustawie o CIT). Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców odnosi się natomiast do transakcji zawieranych w ramach b2b, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę płatności) przekracza 15.000 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bakhurmikele - Fotolia.com Nowe fiskalne cięcie kosztów u przedsiębiorców już w styczniu 2020 r. Rok 2020 przyniesie spore korzyści finansowe - niestety fiskusowi. Przedsiębiorcy, którzy nie sprawdzą rachunków bankowych swoich kontrahentów, zostaną bowiem pozbawieni podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Kosztów nie rozliczą także ci, którzy nie będą stosować mechanizmu podzielonej płatności w VAT.

Warto wiedzieć

Przytoczonego wyżej przepisu (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) nie będzie się stosować w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art. 22p ust. 4 ustawy o PIT).

Pominięta podzielona płatność także pozbawi kosztów

15.000 zł – to limit wartościowy transakcji b2b, które obecnie można regulować z pominięciem rachunku płatniczego (gotówką).W przyszłym roku regulacje te zostaną zaostrzone. Oprócz już obowiązującego ograniczenia kosztem podatkowym nie będzie także transakcja, która została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. na białej liście podatników VAT ) - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).Powstaje tutaj pytanie, czy ograniczenie to będzie stosowane także do wpłat na zagraniczny rachunek kontrahenta, którego nie ma na białej liście?Wydaje się że nie. Przepis art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT mówi bowiem wprost o zapłacie na rzecz dostawcy towarów czy usługodawcy zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Ograniczenie to powinno zatem objąć jedynie przypadki, w których zapłata dokonywana będzie na rzecz czynnych podatników VAT, tj. co do zasady, podatników polskich. Poza nim powinny być natomiast zapłaty dokonywane na rzecz podmiotów zagranicznych, niezarejestrowanych w Polsce na potrzeby VAT. Stanowisko w tej sprawie powinno jednak jak najszybciej zająć Ministerstwo Finansów.Na tym nie koniec zmian w zakresie ograniczenia kosztów. Ustawodawca od początku 2020 roku szykuje podatnikom jeszcze jedno istotne wyłączenie – odnoszące się do transakcji przekraczających 15.000 zł. Otóż wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów będą podlegały także wydatki w tej części, w jakiej płatność pomimo zawarcia na fakturze wyrazów " mechanizm podzielonej płatności ", zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu.