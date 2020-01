PIT-11 za 2019 r. do urzędu skarbowego elektronicznie do końca stycznia

Do końca stycznia pracodawcy mają czas na dostarczenie w formie elektronicznej PIT-11 do urzędu skarbowego. Duża część przedsiębiorców pozostawia zwykle dopełnienie obowiązku przekazania informacji o dochodach pracownikom na ostatni moment. W tym roku duża ilość zmian w przepisach powinna skłonić do wcześniejszego wypełnienia PIT-11.

PIT-11 za 2019 r. w pigułce: PIT-11 do urzędu skarbowego tylko elektronicznie – do 31.01.2019!

zmiany w PIT-11: ulga dla młodych

udostępnienie PIT-11 pracownikowi w intranecie – tylko za zgodą pracownika

czynny żal może uchronić pracodawcę od kary grzywny za przekroczenie terminu

E-podpis potrzebny do PIT-11?

rozliczenie ulgi dla młodych, która zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

krótki czas na wypełnienie wszystkich dokumentów – minister finansów udostępnił nowe wzory formularzy PIT w połowie grudnia 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. artbeauty - Fotolia.com Pracodawco, masz mało czasu na wywiązanie się z obowiązków płatnika Tylko miesiąc mają pracodawcy na przekazanie fiskusowi informacji o zarobkach ich pracowników. Dokumenty takie można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Pracownikom trzeba je natomiast przekazać (papierowo bądź elektronicznie) do końca lutego. W tym roku mamy nowe wzory PIT-11, uwzględniające ostatnie zmiany w rozliczeniach dla osób młodych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Ulga dla młodych – tylko w wersji 25

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Uważaj na składane wersje formularzy podatkowych Tylko PIT-11 w wersji 25 pozwala na prawidłowe rozliczenie dochodów osób młodych, które korzystają ze zwolnienia od podatku. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

PIT-11 w intranecie – tylko za zgodą pracownika

Czynny żal uchroni firmę od grzywny

Pracodawcy, podobnie jak w zeszłym roku, mają czas do końca stycznia na dostarczenie PIT-11 za pracowników do urzędu skarbowego wyłącznie w wersji elektronicznej. Dotyczy do wszystkich firm – małych, zatrudniających do pięciu pracowników, jak i korporacji.– wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, twórcy aplikacji „e-pity Płatnika” do wypełniania deklaracji podatkowych.W minionym roku, miesiąc przed upływem ostatecznego terminu składania informacji PIT-11, co druga firma nie była gotowa na jej elektroniczne dostarczenie do urzędu skarbowego (Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na zlecenie e-file – twórcy aplikacji e-pity Płatnika. W ramach badania przeprowadzono 506 ankiet pracodawców.). Dziś świadomość pracodawców jest o wiele większa, jednak firmy stoją przed nowymi wyzwaniami:W PIT-11 znajdują się informacje dotyczące dochodów uzyskanych w minionym roku oraz o zaliczkach na podatek , które pracodawca (płatnik) wpłacił do skarbówki. Każdej osobie fizycznej taka informacja jest potrzebna, by do końca kwietnia br. rozliczyć się z fiskusem. Istotne jest również, by informacje o dochodach zamieścić w najnowszej wersji PIT-11 udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, twórcy aplikacji „e-pity Płatnika” do wypełniania deklaracji podatkowych.Informacja PIT-11 powinna zostać przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. Pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do pracownika. Podwładnemu można ją przekazać elektronicznie lub wydrukowaną w terminie do 2 marca 2020 roku. To pracodawca, a nie pracownik, decyduje o formie elektronicznej lub papierowej przekazania PIT-11.Wybierając elektroniczną formę przekazania PIT-a, pracodawca zazwyczaj przesyła dokument na e-mail pracownika. Coraz więcej firm decyduje się udostępniać PIT-11 w intranecie, czyli na służbowych platformach elektronicznych, do których dostęp ma tylko zalogowany pracownik.– wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, twórcy aplikacji „e-pity Płatnika” do wypełniania deklaracji podatkowych.Należy pamiętać, że złożenie informacji PIT-11 przez pracodawcę po terminie jest wykroczeniem skarbowym . Grozi za nie grzywna, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. W przypadku, gdy informacja PIT-11 nie została dostarczona do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, należy tego dokonać niezwłocznie, a do informacji pracodawca może dołączyć czynny żal. Jednak jest on skuteczny tylko w przypadku, gdy dopełniono czynności będącej czynem karalnym iw chwili złożenia wniosku organ skarbowy nie mógł być świadomy popełnionego czynu. Zaniedbanie należy zatem uzupełnić jak najszybciej.