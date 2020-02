Sprzedaż części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej w VAT

Komornik licytuje a dłużnik płaci VAT?

Co do zasady to podatnik pobiera i odprowadza należny podatek VAT od danej sprzedaży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy występuje tutaj płatnik w postaci komornika. Jednakże mimo sprzedaży w drodze licytacji komorniczej na gruncie podatku VAT nadal dana transakcja jest traktowana jak sprzedaż dokonana przez właściciela danego towaru i u niego odpowiednio opodatkowana.