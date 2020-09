ZUS zwróci nadpłaty składek zabrane w ramach tarczy antykryzysowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowo rozpatrzy złożone wnioski o zwolnienie ze składek ZUS dla wybranych przedsiębiorców za okres marzec - maj 2020 r. w celu zwrócenia widniejących na kontach płatników nadpłat.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com ZUS odda zagarnięte nadpłaty składek ZUS zwolnił Cię z zapłaty składek na mocy tarczy antykryzysowej, ale jednocześnie zabrał występującą na Twoim koncie nadpłatę? Teraz się to zmieni. 20 września 2020 r. wejdą w życie przepisy, na mocy których nadpłata zostanie przywrócona.

posiadali nadpłatę,

lub

lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych,

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.

Przypomnijmy, tarcza antykryzysowa wprowadziła pełne bądź częściowe zwolnienie z opłacania składek wybrane firmy przez okres trzech miesięcy, tj. marca, kwietnia i maja 2020 r. Pierwotnie zwolnienie przysługiwało tylko najmniejszym firmom, zgłaszającym do 9 ubezpieczonych, a następnie rozszerzono je na większe firmy, które zgłaszały maksymalnie 49 ubezpieczonych (tutaj zwolniono z opłacania połowę wykazanej składki). Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu W celu skorzystania ze zwolnienia należało w terminie do końca czerwca 2020 r. złożyć w ZUS stosowny wniosek (na końcu przyjmowany wyłącznie elektronicznie). Wydawałoby się, że przedsiębiorca wnioskujący do ZUS mógł od niego uzyskać informację o pełnym zwolnieniu, połowicznym (w przypadku większych firm) bądź o odrzuceniu wniosku. Praktyka okazała się jednak w wielu przypadkach inna.Otóż ZUS ograniczał stosowanie zwolnienia, gdy na koncie płatnika występowała nadpłata składek. Organ w pierwszej kolejności nadpłaty takie zaliczał na poczet zaległych składek, zaś zwolnienie stosował wyłącznie w stosunku do różnicy pomiędzy składami zadeklarowanymi a nieopłaconymi po uwzględnieniu nadpłaty.A zostawianie pewnych kwot nadpłat na koncie ZUS, zwłaszcza w przypadku podatników prowadzących działalność na własne imię i nazwisko bądź w formie spółki osobowej – jest częstą praktyką, mającą ich zabezpieczyć przed ewentualnymi niedopłatami, które rzutują na prawo do świadczenia chorobowego.Jak podkreślał ZUS, jedynym sposobem na „ochronę” takiej nadpłaty było wystąpienie z wnioskiem o jej zwrot.Jak przekonywał ZUS, obecnie nie ma prawnej możliwości odzyskania tak nadpłaconych pieniędzy. To się jednak zmieni. Art. 10 z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.1423) mówi bowiem, żeZwolnieniu z obowiązku opłacenia podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.Przytoczona regulacja zacznie obowiązywać 20 września 2020 r.Na stronie ZUS czytamy:Reasumując po wejściu w życie nowych regulacji ZUS na nowo rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek i rozpatrzy je bez uwzględniania występujących nadpłat. Czynności te przeprowadzi z urzędu.