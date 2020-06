Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników

Jako płatnik składek wykazujesz do ubezpieczeń poniżej 50 ubezpieczonych? Tarcza antykryzysowa pozwoli Ci na skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek (w całości lub części). Wniosek w tym zakresie należy złożyć w ZUS do końca czerwca 2020 r. Skorzystanie ze zwolnienia wywołuje określone skutki podatkowe. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane.

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie przedsiębiorcy. Niezapłaconych składek nie zaliczy on jednak do kosztów, w tym także (zdaniem resortu finansów) w części finansowanej przez pracownika .

opłacających składki wyłącznie za siebie

zgłaszających do ubezpieczeń poniżej 10 ubezpieczonych

zgłaszających do ubezpieczeń poniżej 50 ubezpieczonych

Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS jest przesłanie przez płatnika deklaracji rozliczeniowych/imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku uch składania.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?

Czy zwolnienie obejmie składki już opłacone?

„(…) Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozliczasz składki jako spółdzielnia socjalna: zwolnienie za marzec uzyskasz również jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

W tej sytuacji - jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłaciłeś składkę za marzec - możesz wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. (…)

W tej sytuacji - jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłaciłeś składkę za marzec - możesz wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. (…) zwolnienie za kwiecień i maj będzie obejmowało tylko składki nieopłacone.(…)”

Zwolnienie z ZUS a składki finansowane przez pracownika

Zwolnienie ze składek a koszty uzyskania przychodu

Tytułem wstępu przypomnijmy, że w zakresie zwolnienia z ZUS przedsiębiorcy zostali podzieleni na trzy kategorie uprawnionych do zwolnienia:W pierwszym przypadku zwolnienie uzależnione jest od uzyskiwanych przez przedsiębiorcę przychodów bądź dochodów (gdy przychody będą zbyt wysokie). Zwolnienie obejmuje pełną kwotę składek przekazywanych do ZUSW przypadku drugim nie ma limitu przychodowego/dochodowego, a zwolnieniu podlegają wszystkie składki należne ZUS.Trzeci wariant pozwala na zwolnienie z zapłaty połowy wykazanych składek. Szczegóły w tym zakresie opisaliśmy m.in. w artykule Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu ZUS wyjaśnił, że przy ustalaniu prawa do zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz jego zakresu, nie ma znaczenia wymiar czasu pracy. Pod uwagę bierze się tutaj każdą osobę zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem pracowników młodocianych).W liczbie ubezpieczonych należy uwzględnić nie tylko pracowników na etacie, ale także zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń.Wniosek o zwolnienie z ZUS można złożyć do końca czerwca 2020 r., w którym można wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS nawet za trzy miesiące – poczynając od tych za marzec 2020 r. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy wolnienie obejmuje jedynie składki które nie zostały opłacone, czy też te już zapłacone (jeszcze przed złożeniem wniosku)?Zamiarem ustawodawcy było zwolnienie z obowiązku zapłaty składek jedynie nieopłaconych W odniesieniu do składek opłaconych takie zwolnienie jest możliwe jedynie w przypadku składek za marzec 2020 r. i to jeszcze z ograniczeniem czasowymSkładki ZUS wpływają z jednej strony na wysokość pensji wypłacanej pracownikowi, z drugiej zaś na wysokość podatkowych kosztów pracodawcy.Otóż składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego pomniejszają podstawę opodatkowania, a składka na ubezpieczenie zdrowotne zaliczkę na podatek. Dodajmy w tym miejscu, że składki te pomniejszając dochód/podatek, gdy zostaną potrącone z pensji pracownika – moment ich przekazania do ZUS nie jest istotny.Jeżeli zatem płatnik dokona potrącenia z pensji pracownika powyższych składek, pomniejszą one odpowiednio zaliczkę na podatek od tej pensji nawet, jeżeli płatnik skorzysta ze zwolnienia i do ZUS ich nie przekaże.Pracodawca (płatnik), który skorzysta ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS (całkowitego bądź częściowego), zarówno w części finansowanej przez pracownika, jak i w części finansowanej przez płatnika, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. Warto dodać, iż obecnie zwolnienie to dotyczy zarówno podatników PIT jak i CITSkładki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodu, gdy zostaną w odpowiednim terminie opłacone. Moment rozpoznania kosztu jest uzależniony od opłacenia składek (ujmuje się je w kosztach kasowo bądź memoriałowo).Jeżeli płatnik (pracodawca) zostanie zwolniony z ich zapłaty i w związku z tym ich nie ureguluje, nie będzie mógł ich wartości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku częściowego zwolnienia, w kosztach podatkowych może znaleźć się jedynie część zapłacona (przekazana) do ZUS. Koszty rozpoznawane są tutaj w momencie przewidzianym dla składek ZUS u danego pracodawcy (memoriałowo bądź kasowo w zależności od terminu ich opłacenia).A co ze składami w części finansowanej przez pracownika, zawartych w jego wynagrodzeniu brutto, które zostaną zwolnione z zapłaty, ale potrącone z pensji?Przypomnijmy, że składki te znajdują się w wynagrodzeniu brutto pracownika i nie są ujmowane w kosztach podatkowych odrębnie od tego wynagrodzenia. Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowniczych (brutto) nie jest natomiast uzależniony od momentu zapłaty do ZUS składek znajdujących się w tym wynagrodzeniu brutto. Wydaje się zatem, że nawet pomimo zwolnienia tych składek z zapłaty, stanowią one koszty podatkowe, jako część wynagrodzenia brutto pracownika.Inny pogląd zdaje się jednak reprezentować resort finansów. W jego ocenie, skoro pracodawca skorzystał ze zwolnienia z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a które pobrał z wynagrodzenia pracownika i ich nie odprowadził, to nie poniósł wydatków na ten cel, a w konsekwencji rozpoznanie kosztu nie jest zasadne.