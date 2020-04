Czy zakup komputera bądź telefonu można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej?

Zakup telefonu komórkowego, komputera i zegarka, stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnemu i mogą być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.03.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.233.2020.1.MKA

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Zakup sprzętu komputerowego i elektroniki można odliczyć w rocznym PIT Komputer, smartwatch czy smartfon mogą być urządzeniami technicznymi odliczanymi w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdził to fiskus podatniczce, której dziecko jest cukrzykiem, a zakupiony sprzęt posłuży do monitorowania stanu cukru oraz dawkowania leków.

W listopadzie 2017 r. syn wnioskodawczyni zachorował na cukrzycę insulinozależną typu 1. Choroba ta wymaga wielokrotnych pomiarów poziomu glukozy z krwi oraz kilkukrotnym podawaniu insuliny - na posiłek oraz w razie wystąpienia wysokich cukrów.23 stycznia 2018 r. syn został uznany za osobę niepełnosprawną , z datą stwierdzenia niepełnosprawności przypadającą na 7 listopada 2017 r. Jest on osobą małoletnią (ma 7 lat), nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu . Pozostaje na utrzymaniu wnioskodawczyni.W celu leczenia cukrzycy syna wnioskodawczyni ponosi wydatki na zakup niezbędnych urządzeń mających zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych i utrzymać jak najlepszy poziom glikemii.Wnioskodawczyni dokonała m.in. zakupu telefonu komórkowego (smartfon), który dzięki aplikacjom dla diabetyków oraz wykorzystaniu sensora i transmitera umożliwia utworzenie systemu CGM (ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi).Inna aplikacja, pełniąca funkcję systemu hybrydowej trzustki dla syna, umożliwia podawania insuliny przez wnioskodawczynię na odległość.Drugim zakupem był komputer (laptop), potrzeby do utworzenia systemu hybrydowej trzustki dla syna, tj. zdalnej aplikacji wymagającej spełnienia odpowiednich parametrów technicznych komputera oraz systemu. System imituje pracę zdrowej trzustki dostosowanej do potrzeb jej syna.Na komputerze są uzupełniane i kontrolowane parametry związane z cukrzycą, które następnie, poprzez Internet, przekazywane są do aplikacji znajdującej się w telefonie dziecka. Komputer ściśle współpracuje z aplikacjami znajdującymi się na telefonie dziecka oraz pozwala je aktualizować.Nadto komputer służy do przygotowania raportów dla lekarza diabetologa.Trzecim zakupem jest zegarek – smartwatch, służący do kontroli poziomu glikemii przesyłanego z aplikacji znajdującej się na smartfonie. Z aplikacją tą współpracują tylko określone modele smartwatcha, które są wymienione na liście autora aplikacji, dlatego staje się on zindywidualizowanym urządzeniem.Przy pomocy odpowiedniej łatki pozwala on na ekranie smartwatcha pokazać wyniki poziomu glukozy dziecka. Zegarek posiada również funkcje, które pozwalają zaalarmować dziecko o niskim bądź wysokim poziomie glikemii. Dzięki temu podczas lekcji syn nie musi wyjmować smartfona z plecaka. Wystarczy, że spojrzy na zegarek i wie jaki ma poziom glikemii - jest w stanie właściwie zareagować w razie potrzeby.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy dokonane zakupy może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów