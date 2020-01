Jak opodatkować i rozliczyć dochody małoletnich dzieci?

W czyim zeznaniu podatkowym wykazać dochody dziecka?

Dochody z pracy, stypendiów, czy rzeczy oddanych do swobodnego użytku, gdy rodzice nie mogą czerpać z nich pożytków, rozlicza samodzielnie małoletni. Inne dochody trzeba natomiast doliczyć w PIT do dochodów rodziców. To generalna zasada, o której należy bezwzględnie pamiętać przy wypełnianiu PIT-a za 2019 r., gdy małoletnie dziecko uzyskiwało opodatkowane dochody.