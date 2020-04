Po zamknięciu firmy przychód z najmu można opodatkować ryczałtem

Można zamknąć firmę i przejść na ryczałt z najmu

Podatnik może zamknąć firmę, a należący do niej majątek (w tym nieruchomości) przenieść do majątku prywatnego. Może też takie nieruchomości wynajmować już po zamknięciu firmy w ramach tzw. najmu prywatnego. To rozwiązanie daje zaś możliwość opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego.