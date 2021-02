Ryczałt z najmu w 2021 r. po nowemu

Przychody z najmu mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Do tej pory problem występował przy wynajmie większej liczby nieruchomości. Fiskus bowiem niekiedy takie działanie kwalifikował jako działalność gospodarczą, a ta wykluczała ryczałt. Od 2021 r. to się zmieniło.

Przeczytaj także: Podatek (ryczałt) od najmu prywatnego w 2021

Jaki wybrać ryczałt z najmu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. gukodo - Fotolia.com Ryczałt ewidencjonowany: najem nieruchomości w ramach firmy możliwy W 2021 r. nie ma już znaczenia dla ryczałtu, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy poza nią. Ustawodawca dokonał tutaj sporej zmiany i obecnie każdy najem może być opodatkowany w ten sposób. Stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5% o ile przychód w skali roku nie przekroczy 100.000 zł. Od nadwyżki trzeba fiskusowi oddać 12,5% podatku.



a) przychodów z tzw.

b) przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

f) wynajmu i dzierżawy:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.



Po przekroczeniu limitu przychodów 100 000 zł ryczałt według wyższej 12,5% stawki od powstałej nadwyżki powinien być płacony już w trakcie roku, w terminie wynikającym z przyjętego sposobu opłacania ryczałtu (miesięcznego lub kwartalnego). Warto też pamiętać, że jeden limit odnosi się do wszystkich wymienionych wyżej transakcji, a nie każdej z osobna. Od 2021 r. stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:a) przychodów z tzw. najmu prywatnego b) przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),f) wynajmu i dzierżawy:– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Podstawa opodatkowania

Kiedy płacić?

Przeczytaj także: Podział majątku a ryczałt z prywatnego najmu

Obecnie wybór formy opodatkowania przychodów z najmu jest bardzo prosty. Uznaje się bowiem za niego pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie PIT-28. Prawda że proste?Do końca 2020 r. jednakże najem nieruchomości w ramach działalności gospodarczej nie mógł być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Niezwykle istotne było zatem ustalenie tutaj, do jakiego źródła przychodu najem był kwalifikowany, a fiskus chętnie uznawał go za działalność gospodarczą, zwłaszcza gdy w najem była oddawana większa liczba nieruchomości.Rok 2021 to zmienia. Obecnie bowiem również wynajmujący nieruchomości przedsiębiorca może rozliczać najem (zarówno prywatny jak i w ramach firmy) – stosując do niego takie same stawki ryczałtu.W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podstawą opodatkowania jest uzyskany przez wynajmującego przychód. Przychód ten może zostać obniżony (przed opodatkowaniem) o straty poniesione z tego źródła przychodów w poprzednich latach podatkowych (o ile w tych latach podatek z najmu był rozliczany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, pozwalających ustalić wartość poniesionej straty). Nadto odliczeniu podlegają tutaj również składki na ubezpieczenie społeczne (już w trakcie roku) czy ulgi: rehabilitacyjna, darowizny, termomodernizacyjna (w PIT rocznym), nieodliczone gdzie indziej.Co do zasady podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, a więc do końca lutego roku następnego.Podatnicy, których przychody z najmu w 2020 r. nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (czyli 903 060 zł) oraz podatnicy dopiero rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z najmu w trakcie roku, mogą wybrać system kwartalny rozliczeń. Wówczas ryczałt za dany kwartał należy przelać do urzędu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za IV kwartał - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, a więc do końca lutego roku następnego.O kwartalnym wyborze ryczałtu zawiadamia się fiskusa w zeznaniu podatkowym (PIT-28)