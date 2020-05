Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Rząd cały czas doprecyzowuje tarczę antykryzysową. Ostatnie zmiany dotyczą m.in. poszerzenia grona beneficjentów uprawnionych do zwolnienia z ZUS. Chodzi o przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, których przychód przekracza 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Zgodnie z najnowszymi przepisami prawo do zwolnienia z ZUS będą mieć także ci przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, których przychody przekroczą graniczne 15 tys. zł ale pod warunkiem, że ich dochód będzie odpowiednio niski.

Szerzej na temat zwolnień z ZUS dla mikro firm i zgłaszających do ZUS poniżej 50 ubezpieczonych pisaliśmy w artykule Tarcza antykryzysowa 2.0: ulgi w zapłacie ZUS i świadczenie postojowe

Zwolnienie dla firm bez pracowników

Zgodnie z tarczą antykryzysową 3.0, przy ustalaniu prawa do zwolnienia z zapłaty ZUS ma być brany także dochód uzyskany przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. Nowe zwolnienie będzie obowiązywać tylko przez dwa miesiące: kwiecień i maj. Zastanawiającym jest też to, dlaczego ustawodawca przy badaniu prawa do zwolnienia wybrał dochód z miesiąca jeszcze przed pandemią, a więc lutego.



2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i: przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

2b. Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tzw. , opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1: nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł

O powyższe rozwiązania mają zostać rozszerzone obecne regulacje.



Nadto dodany ma zostać też ust. 7 wskazujący, że w przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach określonych dla płatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych. Znowelizowany art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będzie wskazywał:(tzw. ulga na start w ZUS – przypis autora)O powyższe rozwiązania mają zostać rozszerzone obecne regulacje.Nadto dodany ma zostać też ust. 7 wskazujący, że w przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach określonych dla płatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych.

Po pierwsze przedsiębiorcy mogą ubiegać się ze zwolnienia z ZUS na dotychczasowych zasadach.

Po drugie – w przypadku przekroczenia limitu przychodu, należy brać pod uwagę dochód wyłącznie z miesiąca lutego 2020 r., a więc jeszcze sprzed okresu pandemii i wprowadzonych przez rząd ograniczeń dla biznesu. Tym samym ze zwolnienia zostali wyłączeni ci przedsiębiorcy, którzy dopiero w marcu bądź kwietniu odczuli spadek przychodów.

Po trzecie – nowe zwolnienie obejmuje tylko dwa (a nie jak poprzednie – trzy) miesiące – tj. kwiecień i maj 2020 r.

Po czwarte – nowe zwolnienie obejmie jedynie przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy wg skali podatkowej bądź stawki liniowej – jedynie tutaj możliwe jest bowiem ustalenie dochodu.

Po piąte – prawo do zwolnienia z ZUS zostało rozszerzone o nowe firmy, które korzystałą z tzw. ulgi na start w opłacaniu składek ZUS (polegającej na opłacaniu przez pierwsze 6 miesięcy działalności jedynie składki zdrowotnej).

Przypomnijmy, w obecnym kształcie z pełnego zwolnienia ze składek ZUS mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy zgłosili do 9 ubezpieczonych. Jeżeli natomiast opłacają składki wyłącznie za siebie, zwolnienie ich obejmuje pod warunkiem, że ich przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekracza 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne zwolnienie z opłacania składek.Nadto o zwolnienie z ZUS, ale tylko w wysokości 50% należnej daniny, mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy zgłosili maksymalnie 49 ubezpieczonych. Większe firmy prawa do zwolnienia nie mają. Zwolnienie obejmuje miesiące marzec-maj 2020 r. i następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do ZUS (papierowo bądź elektronicznie).Niestety taki kształt przepisów wyłączył ze zwolnienia z ZUS dużą część przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a działających w handlu. W ich przypadku bowiem istotny jest limit przychodów, czyli – mówiąc w pewnym uproszczeniu – wartość uzyskanej sprzedaży, która w handlu ma się nijak do tego, ile rzeczywiście przedsiębiorca zarobił.Z planowanych zmian płynie kilka istotnych informacjiOpisane zmiany ma wprowadzić ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która obecnie została przekazana Prezydentowi do podpisu.