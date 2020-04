Tarcza antykryzysowa 2.0: ulgi w zapłacie ZUS i świadczenie postojowe

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe rozwiązania tarczy antykryzysowej, które mają za zadanie umożliwić przetrwanie firmom bez redukcji zatrudnienia. Wśród nich znalazło się wsparcie realizowane przez ZUS. Na stronie tej instytucji znalazły się nowe wyjaśnienia w zakresie tarczy antykryzysowej. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej.

większy krąg pracodawców uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS

kilkukrotne świadczenie postojowe

odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności za okres od stycznia 2020 r.

Sposób ubiegania się o ulgi i świadczenia opisaliśmy w artykule: Tarcza antykryzysowa: dostępne ulgi w spłacie składek ZUS

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy: osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,

płatników składek, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

duchownych. zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Ważne

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych

Ważne

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.



Ze zwolnienia nie skorzystają też płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy opłacają wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne). Zgodnie z objaśnieniami ZUS, ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Świadczenie postojowe

będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,

będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,

będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

2.1. Świadczenie postojowe przedsiębiorcy

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzyma przedsiębiorca, który: Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym.

Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r.

Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzyma przedsiębiorca, który: Rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Ważne

W przypadku przedsiębiorców został zniesiony warunek granicznej kwoty przychodu, po przekroczeniu której o zasiłek postojowy nie można było występować. Przypomnijmy, że w starym stanie prawnym przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie mógł przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Co ważne, zmiana te obejmie również wnioski złożone przed wejściem w życie nowelizacji.

2.2. Świadczenie postojowe przy umowie cywilnoprawnej

brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

zamieszkiwanie na terytorium RP i posiadanie obywatelstwa RP lub prawa do czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

niewykonywanie umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

3. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga. Dotyczy ona jednakże tylko odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r. Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.