Podatnik zwolniony z VAT ograniczy koszty używania samochodu osobowego

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT, który w firmie posiada samochód osobowy wykorzystywany również prywatnie, w kosztach podatkowych rozlicza jedynie 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.06.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.66.2020.3.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu osobowego Przedsiębiorca zwolniony z VAT, nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego, aby w pełni rozliczyć wydatki eksploatacyjne w kosztach podatkowych. Musi jednakże taki pojazd wykorzystywać jedynie na potrzeby działalności gospodarczej. Jeżeli zaś służy on także celom prywatnym, koszty eksploatacyjne trzeba ograniczyć do 75% ponoszonych wydatków.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarcza i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT . Podatek dochodowy rozlicza wg skali podatkowej . W prowadzonej firmie wnioskodawca wykorzystuje samochód osobowy zaliczony do środków trwałych działalności. Samochód ten jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarcza. Po czasie pandemii natomiast samochód ma służyć wyłącznie działalności gospodarczej. Wnioskodawca, z uwagi na to, że korzysta ze zwolnienia z VAT, nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu.Zainteresowany zadał pytanie, czy w kosztach firmy może rozliczać pełne wydatki eksploatacyjne na opisany samochód osobowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów