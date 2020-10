Usługi biurowe na ryczałcie ewidencjonowanym, ale nie wszystkie

Świadczone w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.10.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.623.2020.2.MK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi związane z administracyjną obsługą biura . Wykonuje on na zlecenie innego podmiotu gospodarczego regularne i rutynowe czynności polegające na administracyjnej obsłudze biura, tj.:• wprowadzanie zleceń klientów kontrahenta do systemu komputerowego kontrahenta,• obliczanie należności od klientów z tytułu wykonania zleceń, generowanie faktur dla klientów,• przygotowywanie dokumentów do wydania do zewnętrznego biura księgowego,• tworzenie cenników i ofert,• obsługa drogą mailową zleceń klientów,• kontrola zobowiązań i należności od klientów (bieżące sprawdzanie stanu należności i ewentualnych przeterminowanych należności, ponaglanie w przypadku niedochowania terminu zapłaty),• tworzenie prognoz sprzedaży usług na podstawie zebranych danych historycznych oraz tendencji panujących w danym roku ,• prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i,• sporządzanie analiz sprzedaży, zysku, narzutu.Wszystkie z wyżej wymienionych usług mieszczą się w grupowaniu PKWiU 82.11.10.0. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przy świadczeniu powyższych usług może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wg 8,5% stawki podatku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów