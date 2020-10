Wpłata zaliczki po otrzymaniu zadatku a ulga mieszkaniowa

Gdy okoliczność wcześniejszego otrzymania części ceny umówionej z tytułu sprzedaży nieruchomości zostanie udokumentowana zawartą umową przedwstępną oraz potwierdzona definitywną umową sprzedaży w formie aktu notarialnego, kwoty uzyskane z tego tytułu przez sprzedawcę i wydatkowane np. na instalację grzewczą wraz z kotłownią, uprawniają do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.10.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.544.2020.2.ES.

Przeczytaj także: Ulga mieszkaniowa na komórkę lokatorską?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com W uldze mieszkaniowej także zaliczki? Co do zasady pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w ramach ulgi mieszkaniowej można rozliczać dopiero po fizycznej sprzedaży. Jeżeli jednak wcześniej otrzymano zaliczkę bądź zadatek, co zostanie odpowiednio udokumentowane oraz dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, to pieniądze można wydać wcześniej.

Przeczytaj także: Ulga mieszkaniowa a datio in solutum

W 2017 r. wnioskodawczyni sprzedała swój udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej, nabyty po zmarłych rodzicach. Sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia udziału. Uzyskane z tego tytułu pieniądze wnioskodawczyni przeznaczały na własne cele mieszkaniowe , tj. remont posiadanego mieszkania , w tym instalacji CO oraz kotłowni. Na poczet tej usługi zainteresowana wpłaciła w 2017 r., jeszcze przed sprzedaż udziału w zbywanej nieruchomości< zaliczkę, co zostało potwierdzone fakturą zaliczkową. Usługa instalacji CO została ukończona w 2018 r., co zostało potwierdzone fakturą końcową, na której wykazano również informacje o wcześniejszej zaliczce. Pozostałą kwotę wykonawcy zainteresowana zapłaciła w czerwcu 2018 r.Wnioskodawczyni wyjaśniła przy tym, że wpłacona na remont zaliczka pochodziła z pieniędzy uzyskanych z otrzymanego wcześniej zadatku na poczet ceny sprzedaży zbywanej nieruchomości. Na potwierdzenie tej okoliczności przedłożyła akt notarialny potwierdzający zawarcie umowy przedwstępnej, na mocy której powstało zobowiązanie do wpłaty ww. zadatku.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy wpłacona zaliczka na remont mieszkania w 2017 r. uprawnia ją do skorzystania z ulgi mieszkaniowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów