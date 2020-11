Wsteczna likwidacja firmy a wspólne zeznanie podatkowe

Podatnik, który w 2020 r. zgłosił likwidację działalności gospodarczej, zawieszonej kilka lat wcześnie i nie osiągnął z niej żadnych przychodów oraz nie zamierza w 2020 r. prowadzić działalności gospodarczej ani korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu, może za ten rok rozliczyć się wspólnie z małżonkiem - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.11.2020 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.516.2020.3.AK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. serQ - Fotolia.com Czy firmę można zamknąć wstecz i rozliczyć się razem z małżonkiem? Ryczałtowiec wspólnie z małżonkiem nie może się rozliczyć. Możliwe to jest dopiero po fizycznej likwidacji firmy. Jeżeli jednak ta nastąpiła już po zakończonym roku podatkowym, mimo wstecznego wpisu likwidacji i fizycznego nieprowadzenia w nim firmy, wspólny PIT i tak nie będzie możliwy.

We wrześniu 2016 r. wnioskodawca zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym . Zgodnie z ówczesnymi przepisami, po jej niepodjęciu w ciągu 2 lat firma powinna się automatycznie zlikwidować. W 2018 r. jednakże zmieniły się przepisy i przestało obowiązywać automatyczne wykreślenie firmy z wpisu, w związku z czym firma zainteresowanego nie zlikwidowała się automatycznie, o czym on nie wiedział.Za rok 2019 wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe wspólnie z małżonkiem. W 2020 r. małżonkowie zostali wezwani do skorygowania złożonego zeznania z uwagi na to, że firma wnioskodawcy nie została zlikwidowana, a była ona opodatkowana ryczałtem. Wnioskodawca dokonał zamknięcia firmy w lipcu 2020 r. z datą wsteczną (wrzesień 2016 r.)Małżonkowie uzyskują jedynie dochody z pracy. Wnioskodawca nigdy nie składał rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtowej. Po zawieszeniu działalności w 2016 r. nigdy nie podejmował czynności z nią związanych uznając, że ulegnie ona zakończeniu po okresie 2 lat od jej zawieszenia (ówcześnie obowiązujące prawo). W 2020 r. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej.Zainteresowany zadał pytanie, czy za lata 2019-2020 może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów