Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

Pandemia Covid-19 zatrzymała znaczną część gospodarki, ale nie spowodowała ograniczenia zmian w prawie podatkowym. W 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli płacić nowe podatki oraz ponieść koszty dostosowania się do wielu, często bardzo problematycznych obowiązków.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Serg Nvns - Fotolia.com Zmiany w podatkach dobiją polską gospodarkę Z jednej strony zamknięcie gospodarki przez pandemię Covid-19, z drugiej zmiany w przepisach podatkowych, których zadaniem jest zwiększanie wpływów budżetowych, ogłoszone w końcówce roku. To główne problemy, z którymi zmagają się polskie firmy. Polski ustawodawca zdaje się mieć za nic dotykające ich problemy, dbając jedynie o to, aby jego wpływy rosły.

Co czeka przedsiębiorców w 2021 roku: opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych

ograniczenie dotyczące ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

konieczność publikowania i przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji o strategii podatkowej firmy

podatek cukrowy

podatek od sprzedaży detalicznej

estoński CIT

objęcie większej grupy mikro spółek 9% stawką CIT

zwiększenie limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Tak samo jak niewystarczające było co do zasady miesięczne vacatio legis na właściwe przygotowanie się przez spółki komandytowe do wejścia w reżim opodatkowania CIT-em.Podobnie,W szczególności biorąc pod uwagę, że warunki wejścia i korzystanie z tych zasad są obarczone wieloma kryteriami, których niespełnienie oznaczać będzie utratę prawa ich stosowania i związane z tym ewentualne konsekwencje finansowe.i zapewnią nieprzerwane połączenie oraz raportowanie sprzedaży do administracji skarbowej.Istotne i niestety niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany, które zaczną obowiązywać w 2021 r. to poza opodatkowaniem CIT-em spółek komandytowych także ograniczenia w zakresie ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, rozszerzenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych, konieczność publikowania oraz przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji na temat strategii podatkowej przedsiębiorstwa (obowiązek obejmie duże firmy i podatkowe grupy kapitałowe) i przede wszystkim wprowadzenie podatku cukrowego dla firm zajmujących się produkcją, importem i sprzedażą napojów słodzonych oraz podatku od sprzedaży detalicznej, który obejmie wszystkie firmy handlowe, których sprzedaż przekracza 17 mln zł miesięcznie – wylicza Przemysław Pruszyński.Zmiany, które są pożądane przez przedsiębiorców iNie są to jednak rozwiązania dostępne i atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców ze względu na przyjęte dodatkowe warunki i ograniczenia dla stosowania estońskich zasad opodatkowania CIT-em, czy ze względu na fakt, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest atrakcyjny jedynie dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.– dodaje Przemysław Pruszyński.Konfederacja Lewiatan,