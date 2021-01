Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

Podatnik, który poniósł w roku podatkowym stratę, a więc u którego w ramach danego źródła przychody poniesione w dany roku koszty były wyższe od uzyskanych przychodów, może jej wartość rozliczyć w kolejnych latach. Rok 2020 jest pod tym względem szczególny, bowiem pozwala na odliczenie w roku wcześniejszym straty poniesionej w roku bieżącym.

Zasady rozliczania strat podatkowych w PIT za 2020 r. są takie same jak za rok 2019 z tą różnicą, ze ustawodawca wprowadził nowy sposób rozliczenia z uwagi na pandemię COVID-19

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;

z odpłatnego zbycia rzeczy;

z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,

z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da ustawy PIT,

ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,

z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zasady odliczania strat nie dotyczą strat:

Odliczanie straty z uwagi na COVID-19

ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody (tj. sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

Warunki odliczenia straty

Dochodem z danego źródła przychodów (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, tak powstała różnica jest stratą ze źródła przychodów.Należy przy tym pamiętać, że ustawodawca mówi tutaj o wszystkich przychodach i kosztach uzyskanych/poniesionych w ramach danego źródła przychodów. Należy zatem dokonać sumowania w przypadku kilku różnych tytułów przychodów (i kosztów) uzyskiwanych w ramach jednego źródła. Przykładowo podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i jednocześnie jest wspólnikiem kilku spółek osobowych , to w dalszym ciągu uzyskuje przychody w ramach jednego źródła i powinien je na potrzeby podatku dochodowego sumować (chyba że część z nich jest opodatkowana inną formą).Możliwość wynikająca z pkt 2 trafiła do ustawy o PIT z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do strat powstałych po 2018 r.Zatem po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok, podatnik który wykazał stratę w roku 2019, będzie mógł ją uwzględnić jednorazowo (a nie przez co najmniej 2 lata), według nowych zasad, o ile osiągnie wystarczający dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku.Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19:Aby skorzystać z możliwości rozliczenia straty, w danym w roku podatkowym musi wystąpić dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym strata została poniesiona.W skrajnych przypadkach (gdy podatnik nie wykaże przez 5 lat odpowiednio wysokiego dochodu/przychodu), strata może wręcz przepaść.Wysokość odliczonej straty określa podatnik – w dowolnie przez siebie przyjętej proporcji (nie więcej niż 50% poniesionej straty w jednym roku). Najkrótszy czas na rozliczenie straty (wg starych zasad) to dwa lata podatkowe, przy założeniu że pozwala na to wypracowany dochód/przychód. Na rozliczenie straty jest 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym została ona poniesiona. Po tym czasie część nieodliczona bezpowrotnie przepada.W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.Strata podatkowa możliwa jest do rozliczenia w następujących deklaracjach podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT 36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S, PIT-38.