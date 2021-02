Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

Z początkiem 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. To zatem one, a nie jak dotychczas ich wspólnicy, będą rozliczać dochód i płacić z tego tytułu podatek. Powyższe może jednak zostać odwleczone w czasie o cztery miesiące, tj. do 1 maja 2021 r. Powstały tutaj jednak wątpliwości, czy odraczając stosowanie przepisów ustawy o CIT spółki muszą zamykać księgi i sporządzać sprawozdania finansowe.

Przeczytaj także: Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Czy spółka komandytowa musi zamykać w trakcie 2021 r. księgi? Z początkiem roku albo od maja 2021 r. - spółki komandytowe stają się podatnikami CIT. Fiskus wyjaśnił, że w przypadku przejścia na CIT w maju spółka musi zamknąć księgi i otworzyć je na nowo, ale tylko na potrzeby podatkowe. Nie ma tutaj konieczności sporządzania i składania sprawozdania finansowego za pierwsze cztery miesiące roku.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, spółka komandytowa, która zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r., nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego (wymienione dni w ww. punktach 1- 7 ust. 2 art. 12 ustawy o rachunkowości nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej).



Rok obrotowy takiej spółki komandytowej, który zaczął się 1 stycznia 2021 r., będzie trwał do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.



Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na ww. dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie pomiędzy 31 grudnia 2020 r. - 31 marca 2021 r.

W praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wątpliwości te wyjaśniło Ministerstwo Finansów.Otóż z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”). Zgodnie z jej przepisami spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT w terminie - 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. W związku z powyższym skutki wprowadzonych zmian będą tutaj różne w zależności od tego, kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT. A zmiana ta pociąga za sobą kolejne, w tym związane z zamknięciem ksiąg i sporządzeniem https://www.podatki.egospodarka.pl/164010,Fiskus-wyjasnia-jak-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe-w-czasie-COVID-19,1,64,1.html sprawozdania finansowego>. Bo czy za okres tych czterech miesięcy stosowania jeszcze starych reguł spółka musi powyższe sporządzać? Odpowiedź znajduje się poniżej.