Sporządzanie wniosków o pracę cudzoziemców bez podatku VAT

VAT od pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca

Usługi doradcze wyłączają prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Do usług takich jednak, zdaniem fiskusa nie zalicza się usług polegających na szukaniu czy sporządzaniu wniosków o pozwolenie na pracę cudzoziemców, sondowania rynku pracy czy występowania o niezbędne zaświadczenia do pracy takich osób.