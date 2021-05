Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

Do skutecznej zmiany roku podatkowego spółki dochodzi, gdy uchwała w tym zakresie zostanie podjęta przed upływem ostatniego przed zmianą dnia roku podatkowego oraz gdy pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie dłuższy niż 12 a krótszy niż 24 miesiące - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.04.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.115.2021.1.DP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Michail Petrov - Fotolia.com.jpg Kiedy spółka dokona skutecznej zmiany roku podatkowego? Do skutecznej zmiany roku podatkowego spółki dochodzi, gdy uchwała w tym zakresie zostanie podjęta przed upływem ostatniego przed zmianą dnia roku podatkowego oraz gdy pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie dłuższy niż 12 a krótszy niż 24 miesiące.

Wnioskodawca, spółka z o.o. , polski rezydent podatkowy , zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia 17 grudnia 2020 r., dokonała zmiany roku obrotowego. Do tej pory rok ten pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Po zmianie będzie trwał on od 1 kwietnia do 31 marca.Pierwszy po zmianie rok obrotowy spółki (przejściowy) będzie trwał od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wniosek o zmianę wpisu w KRS został wniesiony do sądu w dniu 17 grudnia 2020 r., zaś sąd wydał postanowienie o zmianie wpisu w KRS w tym zakresie 7 stycznia 2021 r. Spółka poinformowała też urząd skarbowy o tej zmianie w zeznaniu podatkowym składanym za rok poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.Zadano pytanie, czy spółka dokonała skutecznej zmiany roku podatkowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów