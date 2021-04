Osobowy samochód firmowy w podatku dochodowym

150.000 zł a w przypadku samochodów elektrycznych 225.000 zł - to limity, do których wartość samochodu osobowego (czy to poprzez odpisy amortyzacyjne czy opłaty leasingowe) trafi do kosztów podatkowych przedsiębiorcy, bez względu na sposób jego wykorzystywania.

Zakup/leasing samochodu firmowego

niebędącego elektrykiem wynosi: 184.500 zł brutto (150.000 zł netto) – jeżeli nabywcy/leasingobiorcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT,

165.471 zł brutto (134.529,27 zł netto) - gdy nabywcy/leasingobiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT,

150.000 zł brutto (121.951,22 zł netto) - gdy nabywcy/leasingobiorcy prawo do odliczenia VAT z tego tytułu w ogóle nie przysługuje. będącego elektrykiem: 276.750 zł brutto (225.000 zł netto) - jeżeli nabywcy/leasingobiorcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT,

248.205 zł brutto (201.792,68 zł netto) - gdy nabywcy/leasingobiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT,

225.000 zł brutto (182.926,83 zł netto) - gdy nabywcy/leasingobiorcy prawo do odliczenia VAT z tego tytułu w ogóle nie przysługuje.

Ubezpieczenie samochodu firmowego

Eksploatacja samochodu osobowego w kosztach podatkowych

Nie uważa się za podatkowe koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego , w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:a) 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086),b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.Ta sama zasada ma zastosowanie do rat leasingowych. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając przepisy VAT-owskie, maksymalna wartość samochodu osobowego dająca możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu całości opłat leasingowych czy odpisów amortyzacyjnych dla samochodu:Należy pamiętać o tym, że powyższe zasady stosuje się bez względu na to, czy samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej, czy też jest wykorzystywany w sposób mieszany.Wskazane wyżej limity 150.000 zł / 225.000 zł odnoszą się również do rozliczania w kosztach podatkowych płaconych składek na ubezpieczenia takich pojazdów – ale jedynie te, które są zależne od wartości danego samochodu. W pełni kosztem będzie zatem składka OC czy NNW. Ograniczana – w przypadku droższych samochodów, będzie natomiast składka AC. Również tutaj w zaliczaniu wydatków na polisy samochodowe do kosztów podatkowych, nie ma znaczenia sposób wykorzystywania samochodu (wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą/w sposób mieszany).Niezależnie od wartości samochodu osobowego stanowiącego środek trwały/będący w leasingu operacyjnym, przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 75% poniesionych wydatków związanych z używaniem osobowego, gdy wykorzystuje go nie tylko na potrzeby działalności gospodarczej ale w sposób mieszany, czyli także do celów prywatnych. Taki sposób wykorzystywania samochodu powoduje zatem, że przedsiębiorca musi wyłączyć z kosztów podatkowych 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takiego samochodu.Jeżeli natomiast samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej , koszty eksploatacyjne są odnoszone w ciężar kosztów podatkowych w pełnej wysokości – bez względu na wartość samochodu. W kosztach eksploatacyjnych mieszczą się zarówno części zamienne, serwis samochodu, bieżące naprawy, wymiana ogumienia, zakup paliwa, płynów, olei itp.