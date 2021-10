Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

Ustawy o podatku dochodowym wskazują, w jaki sposób przeliczać z faktur przychodowych wartości wyrażone w walutach obcych. Regulują też zasady ujmowania na potrzeby tego podatku korekt faktur przychodów. Niestety ustawodawca nie przewidział bezpośrednich regulacji, które mówiłyby o stosowaniu właściwego kursu walut obcych dla takich korekt.

Przeczytaj także: Jaki kurs walut obcych do przeliczenia kosztu podatkowego?

Co mówią przepisy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Faktura walutowa korygująca przychód firmy Ustawy o podatku dochodowym mówią, po jakim kursie przeliczyć wartości z faktur przychodowych wyrażone w walutach obcych. Mówią też w którym momencie rozliczyć korekty takich faktur przychodów. Nie odpowiadają za to na pytanie, po jakim kursie przeliczyć wartości z tych korekt. Na szczęści fiskus i sądy wypracowały w tym zakresie jednolite stanowisko.

Co na to sądy?

Zdaniem NSA „(…) Błędne jest zatem stanowisko Sądu pierwszej instancji w świetle którego korekta przychodu określona w art.12 ust. 3j u.p.d.o.p. powoduje powstanie odrębnego przychodu od tego pierwotnego powstałego na zasadach ogólnych, a w konsekwencji do tego "odrębnego" przychodu stosuje się art.12 ust.2 u.p.d.o.p. Przyjęcie poglądu Sądu pierwszej instancji prowadziłoby do nieakceptowalnych z punktu widzenia zasad ogólnych podatku dochodowego konsekwencji. W przypadku bowiem, gdyby np. w dniu poprzedzającym dzień powstania przychodu kurs USD wynosił 3,70 zł i podatnik sprzedał towar o wartości 100 USD to zadeklarowałby przychód o wartości 370 zł. W przypadku, gdyby zwrot sprzedanego towaru miał miejsce w kolejnym roku podatkowym, gdy kurs USD wynosił 4,30 zł. w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury korygującej, to zgodnie ze stanowiskiem Sądu pierwszej podatnik obowiązany byłby do korekty przychodu o kwotę 430 zł mimo, że pierwotnie zadeklarował tylko 370 zł przychodu. Korekta przychodu wyrażonego w walucie obcej powinna być neutralna podatkowo w zakresie kursu walutowego.(…)”

A co organy podatkowe?

Przeczytaj także: Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

Załóżmy, że w kwietniu 2021 r. firma świadczyła dla swojego kontrahenta usługę reklamową , na którą wystawiła fakturę w walucie obcej. Reklama była tak skuteczna, że przychody kontrahenta z tytułu sprzedawanych towarów reklamowanych przez firmę były wyższe od zakładanych. Dlatego też w maju 2021 r., zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, firma wystawiła fakturę korygującą zwiększają wartość świadczonej usługi o 5%. Jaki kurs powinien zostać przyjęty do przeliczenia tej korekty na potrzeby ustalenia wartości przychodu w podatku dochodowym?Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.Zgodnie zaś z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Kolejne przepisy tych ustaw odnoszą się już jedynie do kwestii rozliczania różnic kursowych od przychodów i kosztów wyrażanych w walutach obcych.Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają zatem przepisów dotyczących wprost zasad przeliczania na złote przychodów wyrażonych w walutach obcych a wynikających z faktur korygujących. Mówią jedynie, na jaki moment rozliczyć te korekty.To, jaki przyjąć kurs waluty obcej na fakturze korygującej przychód, rozstrzygał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25.08.2020 r., sygn. akt. II FSK 1153/18.Takie stanowisko potwierdza też fiskus. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17.02.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.621.2019.2.PC:, do przeliczania na złote korekty przychodu, wynikającej z faktury korygującej, należy stosować kurs waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia faktury pierwotnej.