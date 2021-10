Raport o sukcesji spółek nie jest kosztem podatkowym tych spółek

Sprawne przeprowadzenie sukcesji jest istotne dla funkcjonowania spółek, niemniej nabycie związanych z tym usług doradczych nie ma bezpośredniego jak tez wpływu na uzyskanie, zachowanie, zabezpieczenie przychodów, a związane jest z osobistymi relacjami, zwłaszcza majątkowymi osób fizycznych - będących (bezpośrednio lub pośrednio) udziałowcami spółek oraz osób będących ich sukcesorami. W związku z tym nie stanowią kosztów uzyskania przychodu spółek - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB.

Przeczytaj także: Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

wytyczne co do zakresu formy prawnej prowadzenia działalności - w tym instrukcje podatkowe;

wytyczne co do zapisów w umowie spółki dotyczące następstwa prawnego na wypadek śmierci;

wytyczne co do sporządzenia stosownej dokumentacji w zakresie zmiany struktury właścicielskiej spółek w drodze dziedziczenia, przejęcia prowadzenia działalności zarządczej przez spadkobierców, w tym dotyczące testamentów, pełnomocnictw, dyspozycji, itp.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Picture-Factory - Fotolia.com Doradztwo w sprawie sukcesji spółek w kosztach podatkowych Sukcesja prawna spółek opodatkowanych CIT niewątpliwie jest istotna z punktu widzenia ich funkcjonowania. Niemniej sukcesja taka nie wiąże się z uzyskiwanie przychodów przez spółki czy ich zabezpieczeniem, a uregulowanie relacji majątkowych właścicieli takich spółek. W związku z tym wydatki na doradztwo z nią związane nie stanowią kosztów spółek.

X Spółka z o.o. spółka komandytowa jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem CIT. Y Spółka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem CIT. Spółki zajmują się produkcją stolarki drzwiowej.Udziałowcami Y sp. z o.o. są Pani A i Pan A, a wspólnikami X sp. z o.o. sp.k. są Pan A oraz X sp. z o.o.Spółki zawarły z firmą doradczą umowę, której przedmiotem jest współpraca w zakresie opracowania i przygotowania dla spółek scenariusza sukcesji umożliwiającego zachowanie trwałości przedsiębiorstw obu spółek (zdiagnozowanie stanu faktycznego przedsiębiorstw spółek w zakresie sytuacji biznesowej pod kątem sukcesji, co umożliwi sformułowanie adekwatnych wytycznych i instrukcji). Firma doradcza ma sporządzić raport, który wskaże zalecane działania umożliwiające wypracowanie przemyślanego, kompleksowego planu działań z uwzględnieniem odpowiednich ram czasowych, co umożliwi zachowanie trwałości przedsiębiorstw spółek. Raport będzie uwzględniał wariant płynnego i planowanego przekazania przedsiębiorstwa/majątku sukcesorom wspólników spółek oraz nagłego i niespodziewanego przekazania przedsiębiorstwa/majątku sukcesorom wspólników. Będzie zawierał on także wytyczne i instrukcje, określające w szczególności:Zadano pytanie, czy nabyta przez spółki usługa będzie stanowić dla nich koszt uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów