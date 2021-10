Faktury korygujące in plus niekiedy trzeba rozliczyć w VAT z datą wsteczną

Korekta in plus może być rozliczana na bieżąco jedynie w przypadku gdy jest ona spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży i niemożliwymi do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.09.2021 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.301.2021.1.JK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Błędy w rozliczeniach z kontrahentem dla VAT trzeba korygować wstecznie Firma, która wystawiła błędnie fakturę korygującą in minus, jej korektę in plus na potrzeby podatku VAT musi rozliczyć wstecz, tj. w okresie, w którym została wykazana pierwotna faktura korygująca.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka zawiera umowy handlowe na sprzedaż towarów, które precyzują zasady współpracy pomiędzy spółką a jej kontrahentami, w tym zasady udzielania upustów handlowych w przypadku osiągnięcia określonego poziomu obrotów. Upust taki polega na obniżeniu ceny towarów zakupionych przez kontrahenta w określonym czasie i ma on zachęcić kontrahenta do dokonywania zakupów towarów spółki, a przez to zwiększać jej sprzedaż.Upusty są udzielane poprzez wystawiane faktury korygujące zmniejszające wartość sprzedaży.W ramach współpracy z jednym z kontrahentów został przeprowadzony szczegółowy audyt prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami. Audyt ten wykazał nieprawidłowości w zakresie podstaw od udzielonych kontrahentowi upustów handlowych. Okazało się, że spółka udzieliła mu upustów w zawyżonej wysokości.W związku z powyższym spółka i kontrahent zawarli porozumienie, w którym to strony potwierdziły ostatecznie wysokość upustów handlowych oraz sposób rozliczenia ich zawyżonej wysokości. Niezwłocznie po zawarciu porozumienia spółka wystawi faktury korygujące do faktur dokumentujących udzielenie w przeszłości zawyżonych upustów.Zadano pytanie, w którym okresie spółka powinna ująć dla celów podatku VAT wystawione faktury korygujące in plus? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: