Wpis KRS czy REGON a faktyczna działalność i prawo zaliczenia wydatków w KUP

Podmioty współpracujące w ramach grup kapitałowych pełnią w nich różne funkcje (np. produkcyjne, marketingowe, sprzedażowe, logistyczne etc.). W związku z tym spółki powiązane ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z ich funkcjonowaniem. Usługi wewnątrzgrupowe są szczególnym obszarem zainteresowania fiskusa, ponieważ w praktyce mogą stanowić rodzaj ukrytej dywidendy dla spółki matki. Organy podatkowe w związku z tym starają się kwestionować zasadność ponoszonych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Dodatkowo sytuację komplikuje problematyczność dokumentowania tego rodzaju usług oraz wykazania ich rynkowej wartości.

Czego dotyczyła sprawa?

kwota 6.441.511,26 zł na usługi wsparcia (usługi techniczno-doradcze);

kwota 11.831.098,62 zł na opłaty licencyjne za korzystanie z innowacji i technologii w odniesieniu do wybranych marek wyrobów tytoniowych.

Stanowisko NSA

Komentarz

W ostatnim czasie NSA zajął się sporem podatnika z fiskusem w zakresie zasadności poniesienia wydatków na zakup usług niematerialnych w kontekście rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności wynikającej z REGON i KRS (wyrok NSA z dnia 27 października 2021 r., sygn. II FSK 654/19).Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła spółki, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na marketingu i dystrybucji wyrobów tytoniowych. Spółka wchodziła w skład grupy kapitałowej, w której były podmioty o określonych profilach działania, kształtujących ostateczny efekt sprzedaży wyrobów tytoniowych na polskim rynku. W związku z prowadzoną działalnością spółka poniosła następujące wydatki na rzecz spółki niemieckiej (powiązanej):Powyższe koszty zostały zakwestionowane przez fiskusa. Organ podatkowy stwierdził, że spółka jako dystrybutor nie może ponosić kosztów związanych stricte z technologią i innowacyjnością związaną z procesem produkcji wyrobów tytoniowych, która w ramach grupy kapitałowej prowadzona jest przez wyspecjalizowany zakład produkcyjny mający siedzibę na terenie Polski. W ocenie organu podatkowego podmiot zajmujący się marketingiem w ramach grupy nie powinien być obciążany kosztami związanymi z całokształtem działalności wyspecjalizowanych podmiotów.NSA w wyroku z dnia 27 października 2021 r., sygn. akt II FSK 654/19, przyznał rację WSA w Warszawie, potwierdzając, iż przyjęcie przez organy podatkowe, że wydatki nie mogą być kosztem gospodarczym, bo ściśle nie odpowiadają rodzajowi podanemu w REGONIE lub w KRS, jest bezpodstawne. NSA zwrócił uwagę, iż pojęcie działalności dystrybucyjnej i marketingowej jest na tyle szerokie, że może uwzględniać wydatki pośrednio z nimi związane.Innymi słowy, NSA stwierdził, że. W jego ocenie WSA prawidłowo wskazał, że organy podatkowe nie wykazały w zebranym materiale dowodowym, że przyjęte rozliczenia wydatków miały charakter sztuczny i stanowiły element nielegalnych działań czy też były przedmiotem stosowania cen transferowych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawy.W efekcie NSA przyznał rację podatnikowi i uznał, że był on uprawniony do zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo NSA dał wskazówki organom podatkowym, aby w takich przypadkach weryfikowały raczej sztuczność/legalność transakcji, cenę transferową czy wpływ tej transakcji na kształtowanie się innych cen (np. cen papierosów).Stanowisko NSA z pewnością jest korzystne dla podatników. Odmienne podejście powodowałoby powstanie nowej przesłanki uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów, która nie została wymieniona w treści art. 15 ustawy o CIT, tj. związku wydatku z działalnością określoną w KRS/REGON.NSA słusznie zwrócił uwagę, że rejestry, w których spółka jest zaewidencjonowana, takie jak KRS czy REGON, nie mogą determinować faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej, tym bardziej że akurat w tym przypadku działalność marketingowa jest pojęciem bardzo szerokim.Wyrok ten potwierdza, że organy mogą kwestionować uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodu jedynie w drodze weryfikacji przesłanki z art. 15 ustawy o CIT, czyli sprawdzając, czy wydatek, który został poniesiony przez podatnika, jest definitywny, czyli bezzwrotny, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz został właściwie udokumentowany. W omawianej sprawie organy podatkowe nie miały wątpliwości w zakresie tych przesłanek, dlatego poszły o krok dalej, definiując własną przesłankę, co należy ocenić bardzo negatywnie.