Sprzedaż samochodu nie zawsze musi być udokumentowana fakturą VAT

Fakturę wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gdy sprzedaż samochodu stanowiła czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem faktury wystawiać nie trzeba - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.12.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.641.2019.1.MJ/

Przeczytaj także: Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ruigsantos - Fotolia.com

W lipcu 2017 r. powiat zakupił samochód osobowy , na co została wystawiona faktura z podatkiem VAT. Rok później, w lipcu 2018 r. z uwagi na uszkodzenie samochodu oraz znaczne koszty naprawy postanowiono samochód sprzedać.Zarówno od zakupu samochodu jak i wydatków eksploatacyjnych powiat nie odliczył podatku VAT , bowiem wykorzystywany był on wyłączne do celów działalności niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Służył on wyłącznie do wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT-em, tj.:• dojazdy na spotkania oraz konferencje, w których brała udział kadra kierownicza,• dojazdy na szkolenia kadry kierowniczej,• dojazdy do jednostek podległych, w celu przeprowadzenia kontroli lub audytu wewnętrznego.Zadano pytanie, czy przy sprzedaży samochodu powiat jest uprawniony do wystawienia faktury ze stawką zwolnią? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów