Kiedy dokonać korekty rozliczenia zawyżonej stawki VAT?

Gdy uzgodnieniem warunków zmieniających podstawę opodatkowania jest okoliczność wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku, a za spełnienie warunków korekty uznaje się fakt wystawienia faktur korygujących, podatnik powinien obniżyć kwotę podatku należnego na podstawie faktur korygujących, wystawionych w związku z zastosowaniem błędnej (zawyżonej) stawki VAT w rozliczeniu za okres, w którym wystawione zostały faktury korygujące - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.10.2021 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.525.2021.1.KS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Jeżeli sprzedawca zawyżył stawkę VAT wbrew obowiązującym przepisom, to może rozliczyć faktury korygujące "in minus" w dacie ich wystawienia nawet wówczas, gdy nie posiada w tym zakresie dodatkowych uzgodnień z nabywcą.

Wnioskodawca jest producentem testów laboratoryjnych do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 wywołujących COVID-19 . Od 23 grudnia 2020 r. testy takie są opodatkowane stawką VAT w wysokości 0%. Zainteresowanemu nie udało się jednak w tym czasie dostosować swojego systemu finansowo-księgowego do znowelizowanych przepisów, w związku z czym do stycznia 2021 r. wystawiał faktury za sprzedane testy z błędną, bo 8% stawką podatku VAT.W styczniu 2021 r. zostały wystawione faktury korygujące . Poza nimi zainteresowany nie posiada innych dokumentów, które potwierdzałyby, że korekty te zostały uzgodnione z nabywcami. Uzgodnienia te nie wynikały z korespondencji mailowej ani aneksów do umów. Umowy z klientami nie określały, jaka stawka VAT będzie stosowana przy dostawie towarów, zaś sami klienci nie widzieli podstaw, aby potwierdzać uzgodnienie warunków tych korekt, lecz uznali je za obowiązkowe w świetle przepisów prawa podatkowego.Podatnik zadał pytanie, w jakim miesiącu powinien dokonać korekty podatku należnego na podstawie wystawionych faktur korygujących w związku z zastosowaniem błędnej (zawyżonej) stawki VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów