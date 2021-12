Opłatę cukrową na ogół płaci producent napojów

Przy sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów nabytych od podmiotów krajowych, ich wprowadzanie na rynek krajowy następuje w momencie ich nabycia przez firmę. Hurtownia handlująca takimi napojami nie jest zatem zobowiązana do obliczania i uiszczania opłaty cukrowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.12.2021 r. nr 0111-KDSB1-1.4019.185.2021.2.MF.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Opłatę cukrową nalicza podmiot, który wprowadza na rynek krajowy te produkty. Na ogół będzie to ich producent, a nie podmiot, który zajmuje się dalszą dystrybucją.

Spółka handluje wyrobami alkoholowymi i napojami (handel hurtowy i detaliczny). Swoje towary spółka nabywa bezpośrednio od producentów lub innych podmiotów zajmujących się ich dystrybucją.Napoje nabywane od producentów były w regularnej dystrybucji krajowej i nie były przedmiotem umowy dla spółki. W składzie napojów znajduje się co najmniej jedna z substancji objętych opłatą cukrową . Te substancje to: cukry będące monosacharydami lub disacharydami oraz środki spożywcze zawierające te substancje, substancje słodzące oraz kofeina i tauryna. Napoje będące na stanie magazynowym na dzień 31.12.2020 r. oraz nabywane od 01.01.2021r. pochodzą wyłącznie od podmiotów krajowych.Spółka zadała pytanie, czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania opłaty cukrowej obecnie jak też w stosunku do napojów zakupionych przed 2021 r., które pozostały jej na stanie magazynowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów