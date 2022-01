Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę i zlecenia - jak obliczyć w 2022 r.

8 stycznia weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nadwyżki pobrane w styczniu będą niezwłocznie zwrócone podatnikom.

Efekt rozporządzenia: płatnik pobiera nadwyżkę zaliczki dopiero w miesiącu, w którym podatnik otrzymałby wyższe wynagrodzenie (w stosunku do 2021 r.) ze względu na zasady opodatkowania obowiązujące w 2022 r.

jeżeli wypłacasz wynagrodzenie – patrz KROK 1

jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie – patrz KROK 2

Pracodawca

KROK 1 - jeżeli wypłacasz wynagrodzenie

Przychód minus KUP minus Składki ZUS minus UdKŚ = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek = Zaliczka według Polskiego Ładu

Wyjaśnienie pojęć:

Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej wysokości 12 800 zł

KUP – kwotowe koszty pracownicze w wysokości podstawowej lub podwyższonej, stosowane przez płatnika (z mocy ustawy lub na wniosek pracownika)

Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

UdKŚ – ulga dla klasy średniej, jeśli płatniku ją stosujesz

1/12 kwoty zmniejszającej podatek – wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł), jeżeli płatniku stosujesz PIT-2

Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek minus Składka NFZ = Zaliczka według zasad z 2021 r.

Wyjaśnienie pojęć:

Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do max wysokości 12 800 zł

KUP – kwotowe koszty pracownicze w wysokości podstawowej lub podwyższonej, stosowane przez płatnika (z mocy ustawy lub na wniosek pracownika)

Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

1/12 kwoty zmniejszającej podatek – wynosi 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł), jeżeli stosujesz PIT-2

Składka NFZ – składka na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru

Zaliczka według Polskiego Ładu minus Zaliczka według zasad z 2021 r. = nadwyżka

Kliknij, aby powiekszyć fot. fox17 - Fotolia.com Od 8 stycznia 2022 nowe zasady dotyczące zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie.

KROK 2 - jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie

Zleceniodawca

KROK 1 - jeżeli wypłacasz wynagrodzenie

Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. = Zaliczka według Polskiego Ładu

Wyjaśnienie pojęć:

Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej wysokości 12 800 zł

KUP – wynosi 20 proc. przychodu pomniejszonego o składki ZUS

Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus Składka NFZ = Zaliczka według zasad z 2021 r.

Wyjaśnienie pojęć:

Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej wysokości 12 800 zł

KUP – wynosi 20 proc. przychodu pomniejszonego o składki ZUS

Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

Składka NFZ – składka na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru

Zaliczka według Polskiego Ładu minus Zaliczka według zasad z 2021 r. = nadwyżka

KROK 2 - jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie

Pamiętaj: wszystkie płatności realizowane po 7. stycznia 2022 r. powinny zostać raz jeszcze przeliczone, z uwzględnieniem nowego stanu prawnego .



Pobranie podatku w wyższej wysokości będzie powodować powstanie nadpłaty po stronie podatnika oraz obowiązek bezzwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej nadpłaty przez płatnika.

Instrukcja pobierania zaliczek według zasad wynikających z rozporządzenia:Ma zastosowanie do przychodów z pracy na etacie wypłacanych od 1 stycznia 2022 r., jeżeli wysokość przychodu nie przekracza u płatnika miesięcznie 12 800 zł. Jeżeli wypłacasz pracownikowi jednocześnie wynagrodzenie z umowy zlecenia, to stosujesz ten limit dla każdego źródła przychodów odrębnie.Wniosek ten stosujesz najpóźniej od miesiąca następnego po jego otrzymaniu. Wniosek można złożyć tylko do pracodawcy, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.Pracodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli wypłacasz przychody z pracy na etacie.Obliczpomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r.Nadwyżki nie pobierasz w miesiącu jej obliczenia. Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpiUjemna różnica występuje, gdy zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Sposób obliczania ujemnej różnicy jest taki sam, jak sposób obliczania nadwyżki (opisany wyżej).Pracodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli w styczniu wypłacasz wynagrodzenie z pracy na etacie bez obliczania nadwyżki.Pracodawco, jeżeli w styczniu wypłaciłeś wynagrodzenie bez stosowania rozporządzenia, to jeszcze raz przelicz zaliczkę od tego wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia.Jeżeli pobrałeś zaliczkę w wysokości wyższej niż wynikająca z rozporządzenia, to(obliczonej w KROKU 1)do urzędu skarbowego.Ma zastosowanie do przychodów z umowy zlecenia wypłacanych od 1 stycznia 2022 r., jeżeli wysokość przychodu nie przekracza u płatnika miesięcznie 12 800 zł. Jeżeli wypłacasz zleceniobiorcy jednocześnie wynagrodzenie z pracy na etacie, to stosujesz ten limit dla każdego źródła przychodów odrębnie.Wniosek ten stosujesz najpóźniej od miesiąca następnego po jego otrzymaniu.Zleceniodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli wypłacasz przychody z umowy zlecenia.Obliczpomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r.Nadwyżki nie pobierasz w miesiącu jej obliczenia. Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpiUjemna różnica występuje, gdy zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Sposób obliczania ujemnej różnicy jest taki sam, jak sposób obliczania nadwyżki (opisany wyżej).Zleceniodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli w styczniu wypłacasz wynagrodzenie z umowy zlecenia bez obliczania nadwyżki.Zleceniodawco, jeżeli w styczniu wypłaciłeś wynagrodzenie bez stosowania rozporządzenia, to jeszcze raz przelicz zaliczkę od tego wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia.Jeżeli pobrałeś zaliczkę w wysokości wyższej niż wynikająca z rozporządzenia, to(obliczonej w KROKU 1)do urzędu skarbowego.