10 najczęstszych pytań o rozliczenie PIT-37 i usługę "Twój e-PIT"

Obowiązek złożenia PIT-37 mają podatnicy, którzy w 2021 byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz otrzymali od pracodawcy PIT-11. Joanna Grochala, ekspertka z firmy inFakt przedstawia dziesięć najczęściej zadawanych pytań o rozliczenie się z fiskusem przez formularz PIT-37 i korzystanie z usługi "Twój e-PIT". Wyjaśnia m.in. czy w systemie "Twój e-PIT" ulgi naliczają się automatycznie, na co zwrócić szczególną uwagę wysyłając rozliczenie czy też jak długo trzeba czekać na zwrot podatku.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czy e-PIT przygotowany przez Ministerstwo może zawierać błędy?

Czy z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać osoby, które nie dostały PIT-11 od swojego pracodawcy?

Czy korzystając z usługi „Twój e-PIT” można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Czy można modyfikować kwoty na rozliczeniu?

Czy można nie robić nic i oczekiwać, że deklarację PIT rozliczy Urząd?

Czy można rozliczyć się poprzez usługę „Twój e-PIT” jeśli do umowy o pracę dodatkowo uzyskiwano dochody z najmu?

Co zrobić jeśli PIT-11 dotarł już po rozliczeniu się?

Jak rozliczyć się w przypadku umowy o pracę i kilka umów o dzieło i zlecenie?

Co jeśli jeden z pracodawców nie wystawił PIT-11?

Czy rozliczenie za pomocą usługi „Twój e-PIT” jest obowiązkowe?

Czy z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność jednocześnie pracując na umowę o pracę?

Czy w „Twój e-PIT” automatycznie naliczy się ulga na dziecko?

Czy dziecko uczące się też można rozliczyć za pomocą usługi „Twój e-PIT”?

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

1) Czy podczas składania e-PIT należy sprawdzać rozliczenie przygotowane przez Ministerstwo? Czy może ono zawierać błędy?

błędne wykazywanie w usłudze „Twój e-PIT” uprawnienia do zastosowania ulgi prorodzinnej. Warto sprawdzić, czy faktycznie występuje ona w rozliczeniu i czy naliczona kwota jest prawidłowa.

brak PIT-11 w usłudze „Twój e-PIT”.

2) Czy jeśli nie dostałem PIT-11 od swojego pracodawcy to mogę skorzystać z usługi Twój e-PIT?

3) Czy korzystając z usługi „Twój e-PIT” mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

wspólne z małżonkiem,

osoby samotnie wychowującej dziecko.

4) Czy mogę modyfikować kwoty na moim rozliczeniu?

5) Czy mogę nie robić nic i oczekiwać, że deklarację PIT rozliczy za mnie Urząd? Czy wtedy dostanę zwrot podatku? Skąd dowiem się jaką kwotę muszę zwrócić w razie powstania niedopłaty?

6) Czy jeśli do umowy o pracę dodatkowo uzyskiwałem dochody z najmu, to mogę rozliczyć się poprzez usługę „Twój e-PIT”?

7) Dostałem PIT-11 już po rozliczeniu się. Co zrobić?

8) W 2021 miałem jedną umowę o pracę i kilka umów o dzieło i zlecenie. Czy wszystkie należy wykazać w jednym rozliczeniu? Co jeśli jeden z pracodawców nie wystawił mi PIT-11 – czy przychody te należy wykazać samodzielnie? Czy zawsze trzeba skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo rozliczenia, czy mogę rozliczyć się w innym programie?

9) Prowadziłem działalność gospodarczą jednocześnie pracując na umowę o pracę. Czy mogę skorzystać z usługi Twój e-PIT?

10) Czy w „Twój e-PIT” automatycznie naliczy mi się ulga na dziecko? Czy otrzymam zwrot nawet wtedy, gdy ulga przewyższy kwotę należnego podatku? Czy dziecko uczące się też można rozliczyć za pomocą usługi „Twój e-PIT”?

Niestety tak, błędy w zaciągniętych do e-deklaracji danych się zdarzają. Najczęściej są to:Trzeba też mieć świadomość, że ministerstwo nie wie jakie ulgi przysługują konkretnemu podatnikowi, dlatego należy je zastosować samodzielnie. Warto też zweryfikować, czy uprawnienia, z których korzystano poprzednich latach, a zostały automatycznie przeniesione do deklaracji za obecny rok, nadal przysługują.Tak, jest to możliwe jeśli podatnik posiada lub założy Profil Zaufany.Tak, w usłudze można zmienić swoje rozliczenie indywidualne na:Tak, ale trzeba pamiętać, że jeśli wartości automatycznie zaciągnięte do formularza przez Ministerstwo Finansów zostaną zmienione, to należy je udokumentować. Oczywiście jeśli w swoim rozliczeniu podatnik widzi np. pominiętą umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, lub też uzupełnia rozliczenie o przychody, od których zaliczki odprowadza się samodzielnie (np. z działalności niezarejestrowanej), to te informacje muszą być wykazane przez niego samodzielnie w PIT.Można nie podejmować żadnych czynności. Wtedy 2 maja 2022 roku deklaracja zostanie automatycznie wysłana do fiskusa. Jeśli z rozliczenia wychodzi, że należny jest zwrot podatku, to zostanie on przelany na rachunek bankowy lub dostarczony na adres wykazany jako miejsce zamieszkania w terminie 45 dni kalendarzowych.Jeśli z rozliczenia wynika, że trzeba dopłacić do podatku, warto sprawdzić należną kwotę w usłudze „Twój e-PIT”. Urząd Skarbowy przesyła informację o zaległościach listem poleconym lub za pomocą systemu e-PIT – wtedy podatnik ma 7 dni na zapłatę.Można złożyć deklarację przez „Twój e-PIT”, ale Urząd nie zna przychodów i kosztów z najmu. W takim przypadku należy modyfikować rozliczenie (PIT-36 lub PIT-28).W takim przypadku należy sporządzić korektę rozliczenia. Poprawioną deklarację trzeba wysłać ponownie, ale jako korygującą.Co do zasady wszystkie przychody z różnych źródeł powinny znaleźć się w deklaracji, która jest automatycznie udostępniona w usłudze „Twój e-PIT”. Trzeba pamiętać, aby zachować ostrożność i uważnie sprawdzić wszystkie dane w przygotowanym rozliczeniu. Jeśli podatnik nie otrzymał PIT-11, to należy go wykazać poprzez dokonanie modyfikacji w opisanych wysokościach przychodu, składek itp.Usługa „Twój e-PIT” ma być ułatwieniem dla podatników, którzy mogą, ale nie muszą z niej korzystać. Dla niektórych konieczność logowania i zakładania Profilu Zaufanego może być uciążliwa. Rozliczenie można też przygotować i złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym samodzielnie, na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych.Tak, ale samodzielnie trzeba uzupełnić dane dotyczące działalności gospodarczej. Można też samodzielnie dokonać całego rozliczenia .Jeśli chodzi o ulgę na dzieci , to naliczana jest ona automatycznie. W tym zakresie jednak warto zweryfikować poprawność danych w deklaracji. W przypadku gdy zapłacony podatek jest mniejszy niż przysługująca kwota ulgi, można uwzględnić dodatkowy limit – sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Niestety w tym zakresie zdarzają się błędy w przygotowanym przez Ministerstwo zeznaniu. Część składek zostaje pominięta, czego konsekwencją jest naliczenie niższej kwoty ulgi.W przypadku dziecka uczącego się, można rozliczyć je korzystając z usługi, ale urząd nie posiada informacji o tym, czy dziecko kontynuuje naukę. Taką informację trzeba dodać samodzielnie lub usunąć odliczenie z przygotowanej wcześniej deklaracji.