Wysoka inflacja jest odczuwalna w wielu sektorach gospodarki. Nie jest ona obca również podmiotom zajmującym się wynajmem nieruchomości. Wielu wynajmujących próbuje zwiększyć wynagrodzenie za swoje usługi nie tylko na przyszłość, ale również dla okresów wcześniejszych. W przypadku zakończenia negocjacji sukcesem mogą jednak powstać wątpliwości odnośnie sposobu rozliczenia tego rodzaju przypadków na gruncie podatku VAT.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Korekta in plus faktury sprzedaży - jak i kiedy rozliczyć? Decydujące znaczenia dla momentu ujęcia faktur korygujących in plus powinien mieć moment powstania przyczyny korekty. Jeżeli korekta in plus jest wynikiem negocjacji ceny i ustalenia przez strony, że sprzedawcy należy się większe wynagrodzenie dla faktur wystawionych w przeszłości, to wówczas faktury korygujące należy ująć w okresie, w którym uzgodniono zwiększenie ceny.

W przypadku faktur korygujących in plus art. 29a ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wskazuje, że taka korekta powinna być rozliczona w okresie, w którym powstała przyczyna wystawienia faktury korygującej . Jeżeli więc korekta in plus jest wynikiem negocjacji ceny i ustalenia przez strony, że sprzedawcy należy się większe wynagrodzenie dla faktur wystawionych w przeszłości, to wówczas faktury korygującej należy ująć w okresie, w którym uzgodniono zwiększenie ceny.W takiej sytuacji spółka Tukot jest uprawniona do wystawienia faktur korygujących in plus odnoszących się do usług księgowych wykonanych w okresie od stycznia do listopada 2022 r. Niezależnie od terminu wystawienia faktur korygujących in plus, spółka Tukot powinna je uwzględnić w rozliczeniu za grudzień 2022 r., ponieważ w tym miesiącu powstała przyczyna wystawienia owych faktur korygujących (doszło do zawarcia porozumienia o zwiększeniu ceny).Bardziej problematyczna sytuacja wystąpi w przypadku wystawienia faktur korygujących in plus odnoszących się do usług najmu, dla których obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktur, lecz nie później niż w dniu upływu terminu płatności. Powstaje bowiem wątpliwości, czy w przypadku faktur korygujących in plus wystawionych dla usług najmu pierwszeństwo dla określenia terminu ich ujęcia ma przepis o terminie rozliczenia faktur korygujących in plus, czy też może regulacja odnosząca się do momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu.W celu rozstrzygnięcia problemu opisanego w przykładzie nr 2 należy zwrócić uwagę, że regulacja dotycząca sposobu ujmowania faktur korygujących powinna być traktowana jako unormowanie szczególne w stosunku do przepisów o momencie powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu. W przepisie art. 29a ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma przewidzianych żadnych wyjątków od zawartej tam reguły ujmowania korekt in plus. Tym samym, w opisanej sytuacji. Skoro więc przyczyna wystawienia faktur korygujących in plus zaistniała w styczniu 2023 r., to spółka XYZ powinna faktury korygujące, o których mowa w przykładzie nr 2 uwzględnić w rozliczeniu za styczeń 2023 r.