Freelancing to forma zarobkowania bez przywiązania do jednego pracodawcy, jednak nie oznacza to, że wszystkie osoby pracujące w tym modelu prowadzą swoje działania w ten sam sposób. Różnice widoczne są chociażby w sposobie rozliczania podatku dochodowego. W jaki sposób rozliczyć PIT, jeśli jesteśmy wolnym strzelcem?

Przeczytaj także: Będzie trudniej o zwrot nadpłaty podatku z Holandii

Rozliczenie PIT w przypadku działalności gospodarczej

PIT dla freelancerów bez działalności gospodarczej

Kliknij, aby powiekszyć fot. Vangelis Thomaidis - Fotolia.com Jak rozliczyć PIT będąc freelancerem? Sposób, w jaki freelancer powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, zależy od rodzaju umów, jakie zawiera z klientami. Najczęściej współpraca odbywa się na dwa sposoby: freelancer prowadzi własną działalność gospodarczą (w świetle prawa jest przedsiębiorcą i tak też się rozlicza) lub zawiera ze zleceniodawcami umowy o dzieło bądź zlecenie (wówczas rozlicza podatek tak, jak robią to osoby pracujące na etacie).

Nietypowe przypadki – dochody z zagranicy, umowa z osobą fizyczną

Podstawą do stwierdzenia, w jaki sposób należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym jest rodzaj umów, jakie zawieramy z klientami. Zazwyczaj odbywa się to na dwa sposoby: freelancer prowadzi własną działalność gospodarczą, co oznacza, że w świetle prawa jest przedsiębiorcą i tak też się rozlicza. Inni wolni strzelcy zawierają ze zleceniodawcami umowy o dzieło bądź zlecenie, co skutkuje koniecznością rozliczenia podatku tak, jak robią to choćby osoby pracujące na etacie.Jak już zostało wspomniane, freelancerzy prowadzący działalność gospodarczą nie różnią się od innych przedsiębiorców. Działają oni w modelu B2B i rozliczają się ze zleceniodawcami za pomocą faktur. W okresie podatkowym zobowiązani są do złożenia deklaracji na druku PIT-36. W takiej sytuacji konieczne jest samodzielne obliczenie przychodów oraz wysokości należnego podatku.Warto tu podkreślić, że w przypadku chęci rozliczenia wspólnie z małżonkiem, który zobowiązany jest do złożenia PIT-37, dalej jest to możliwe. W takiej sytuacji łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.Freelancerzy, którzy w ubiegłym roku podatkowym pracowali na podstawie umów zlecenie bądź o dzieło, przed rozpoczęciem sezonu podatkowego powinni otrzymać od swoich klientów druk PIT-11, na podstawie którego zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT-37.Jest to więc najczęstszy przypadek i niewiele różni się on od rozliczania dochodów uzyskanych na podstawie umowy o pracę. Jeśli w ciągu roku pracowaliśmy dla różnych zleceniodawców, a nawet częściowo lub przez pewien okres na etacie, wszystkie przychody zadeklarowane na PIT-11 należy połączyć i rozliczyć wspólnie.– tłumaczy Dorota Polańska, eksperta podatkowa aplikacji Pitbot służącej do rozliczania PIT za pomocą czatu ze sztuczną inteligencją.W przypadku gdy nie otrzymaliśmy PIT-11 od zleceniodawcy, a także nie pojawił się on w Urzędzie Skarbowym, co można sprawdzić w usłudze “Twój e-PIT”, warto poprosić Urząd o interwencję. Niezależnie od tego, konieczne będzie przygotowanie deklaracji na podstawie otrzymanych wypłat lub innych danych podatkowych, które posiadamy. Lepiej złożyć źle wypełnioną deklarację, do której możemy później wprowadzić korektę, niż nie złożyć jej wcale.– komentuje Bartłomiej Król, Business Developement Manager w Useme.– dodaje ekspert.Wolni strzelcy bez działalności gospodarczej, którzy w ubiegłym roku podatkowym podjęli zlecenia, w ramach których zleceniodawca nie odprowadził w ich imieniu podatku znajdują się w szczególnej sytuacji. Najczęstszym przykładem takiego zlecenia jest współpraca z klientem zagranicznym lub z osobą fizyczną. W takich sytuacjach, podobnie jak freelancerzy z działalnością gospodarczą, konieczne jest wypełnienie druku PIT-36. Wypełniamy ją dla wszystkich dochodów łącznie, również tych, które standardowo rozliczane są poprzez PIT-37.Możliwe, że potrzebne będzie także złożenie załączników. Dla przychodów z zagranicy wypełniamy dodatkowo PIT/ZG , natomiast aby skorzystać z ulg podatkowych, do deklaracji należy dołączyć PIT/O.Według raportu Useme "Freelancing w Polsce: zarobki, inflacja i pokolenie Y na rynku pracy" z 2022 roku aż 39 proc. niezależnych specjalistów zadeklarowało, że wśród ich klientów pojawiają się również firmy zagraniczne. Takie współprace są kuszące dla wolnych strzelców ze względu na zarobki, jednak wielu z nich staje przed pytaniem, jak rozliczyć takie przychody i jak zapłacić podatek. Ułatwieniem dla takich osób są dedykowane platformy, które wystawiają klientowi międzynarodową fakturę zwolnioną z VAT, natomiast freelancer – jako osoba fizyczna – zawiązuje z takim serwisem umowę o dzieło. Platformy dokonują całego rozliczenia, wypłacając kwotę netto i pod koniec roku wysyłają podsumowanie odprowadzonego podatku w PIT-11.