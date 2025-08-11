Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Minister finansów ogłosił górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok. Maksymalna opłata dla budynków mieszkalnych wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł za m2, a dla gruntów pod nimi - z 0,73 zł do 0,77 zł. Coraz więcej gmin korzysta z maksymalnych stawek, co oznacza, że wielu właścicieli może w przyszłym roku zapłacić więcej niż dotąd.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie będą maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku dla domów, mieszkań i gruntów.

W których miastach już teraz obowiązuje najwyższa możliwa stawka i gdzie podwyżki są najbardziej prawdopodobne.

Jak samorządy ustalają wysokość podatku i dlaczego może on być wyższy niż obecnie.

Jak rosnące koszty utrzymania nieruchomości, w tym opłaty za media i usługi komunalne, wpływają na domowe budżety.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w latach 2015-2026 W latach 2015-2026 maksymalne stawki podatku od mieszkań i domów wzrosły z 0,75 zł do 1,25 zł za m2, a dla gruntów mieszkaniowych z 0,47 zł do 0,77 zł za m2. Coraz więcej miast stosuje najwyższe możliwe stawki, co przekłada się na rosnące obciążenie podatkowe dla właścicieli nieruchomości. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost opłat mieszkaniowych w pierwszym półroczu 2025 - skala podwyżek Najmocniej zdrożał gaz (24,6%), prąd (19,6%) i inne nośniki energii (13%), a także woda i wywóz śmieci (po 10,9%). Podwyżki cen opłat za energię cieplną oraz opłaty na rzecz właścicieli były niższe od inflacji. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Gminy potrzebują pieniędzy na zaspokojenie rosnących potrzeb. Radni mogą wyjść z założenia, że kilkadziesiąt złotych podwyżki nie spowoduje wyrwy w budżetach domowych mieszkańców. Problem w tym, że dokręcaniu śruby fiskalnej towarzyszą lawinowo rosnące wydatki związane z utrzymaniem mieszkań lub domów – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.