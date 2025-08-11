eGospodarka.pl
Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

2025-08-11

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów? © wygenerowane przez AI

Minister finansów ogłosił górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok. Maksymalna opłata dla budynków mieszkalnych wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł za m2, a dla gruntów pod nimi - z 0,73 zł do 0,77 zł. Coraz więcej gmin korzysta z maksymalnych stawek, co oznacza, że wielu właścicieli może w przyszłym roku zapłacić więcej niż dotąd.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie będą maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku dla domów, mieszkań i gruntów.
  • W których miastach już teraz obowiązuje najwyższa możliwa stawka i gdzie podwyżki są najbardziej prawdopodobne.
  • Jak samorządy ustalają wysokość podatku i dlaczego może on być wyższy niż obecnie.
  • Jak rosnące koszty utrzymania nieruchomości, w tym opłaty za media i usługi komunalne, wpływają na domowe budżety.

W Monitorze Polskim ukazało się właśnie obwieszczenie ministra finansów „w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026”. Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł, zaś dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,73 zł do 0,77 zł za m kw.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w latach 2015-2026
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w latach 2015-2026

W latach 2015-2026 maksymalne stawki podatku od mieszkań i domów wzrosły z 0,75 zł do 1,25 zł za m2, a dla gruntów mieszkaniowych z 0,47 zł do 0,77 zł za m2. Coraz więcej miast stosuje najwyższe możliwe stawki, co przekłada się na rosnące obciążenie podatkowe dla właścicieli nieruchomości.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Dopuszczalna przyszłoroczna „waloryzacja” podatku od nieruchomości wyniesie więc ok. 5 %. Przypomnijmy, że tegoroczna wynosiła ok. 3,5%, ale jeszcze rok wcześniej sięgała 15%. Oczywiście ma to związek z inflacją, która na szczęście zaczęła maleć.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych może to oznaczać konieczność zapłacenia gminie podatku od nieruchomości w wysokości 1020 zł, czyli o 52 zł więcej niż w tym roku.

Marek Wielgo podkreśla, że podatek od nieruchomości jest jednym z tzw. podatków lokalnych, co oznacza, że stanowi źródło dochodów gmin, a nie budżetu państwa. To gminy mają więc ostatnie słowo w sprawie wysokości stawek. Nie wolno im tylko stosować wyższych od tych, które ogłasza minister finansów. Jednak coraz więcej gmin podnosi je jednak do maksymalnego pułapu. Np. w 2022 r. tylko osiem z 18 miast wojewódzkich stosowało najwyższą możliwą stawkę podatku od mieszkań i domów, a dziewięć – od działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. W tym roku maksymalne stawki płacą właściciele mieszkań i domów w 14 miastach wojewódzkich. W pozostałych czterech (Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Opolu) płacą oni mniej. Jednak nie wiadomo, czy tak będzie także w przyszłym roku.

W najbliższych miesiącach radni będą podejmowali uchwały w sprawie wysokości stawek. Nie można wykluczyć, że w miastach, w których są one obecnie niższe od maksymalnych, podwyżki będą wyższe od zakładanych 5 %.
Wzrost opłat mieszkaniowych w pierwszym półroczu 2025 - skala podwyżek
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wzrost opłat mieszkaniowych w pierwszym półroczu 2025 - skala podwyżek

Najmocniej zdrożał gaz (24,6%), prąd (19,6%) i inne nośniki energii (13%), a także woda i wywóz śmieci (po 10,9%). Podwyżki cen opłat za energię cieplną oraz opłaty na rzecz właścicieli były niższe od inflacji.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Gminy potrzebują pieniędzy na zaspokojenie rosnących potrzeb. Radni mogą wyjść z założenia, że kilkadziesiąt złotych podwyżki nie spowoduje wyrwy w budżetach domowych mieszkańców. Problem w tym, że dokręcaniu śruby fiskalnej towarzyszą lawinowo rosnące wydatki związane z utrzymaniem mieszkań lub domów – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Oczywiście w każdym przypadku koszty są inne. Niemniej najpewniej każdy odczuwa ich wzrost w budżecie domowym. GUS podał właśnie, że pierwszym półroczu tego roku opłaty za mieszkanie, w tym opłaty za media były o 10,7% wyższe niż rok wcześniej. Tempo wzrostu jest więc wyższe od wskaźnika inflacji, który GUS oszacował na 4,5%.

Najbardziej dotkliwe dla kieszeni właścicieli mieszkań i najemców były podwyżki cen gazu (+24,6%), prądu (+19,6%) i innych nośników energii (+13%). Koszty zaopatrzenia w wodę i wywóz śmieci podrożały średnio o 10,9%, a ścieki – o 8,9%. Tylko podwyżka opłat za energię cieplną (+3,6%) i opłaty na rzecz właścicieli (+4,4%) była w pierwszym półroczu niższa od wskaźnika inflacji.

oprac. : eGospodarka.pl

