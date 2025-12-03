Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

W 2026 r. mieszkańcy Opola zapłacą najniższy podatek od nieruchomości wśród największych miast Polski - ustalił portal GetHome.pl. Maksymalne stawki dopuszczone przez Ministerstwo Finansów wynoszą 1,25 zł za m2 mieszkania lub domu i 0,77 zł za m2 działki, a wiele miast jak Kraków czy Warszawa zdecydowało się na ich wprowadzenie, co przyniesie dodatkowe miliony na inwestycje. Wyjątkiem są Zielona Góra i Kielce bez podwyżek, podczas gdy w Opolu podatek wzrośnie tylko o 4%.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku dla mieszkań, domów i działek.

Które miasta zdecydowały się na podwyżki podatku, a które pozostawiły stawki na niezmienionym poziomie.

Ile zapłaci właściciel 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce w różnych miastach.

Dlaczego niektóre miasta, jak Opole, są bardziej przyjazne fiskalnie niż inne.

Jak podwyżki podatku od nieruchomości wpływają na domowe budżety mieszkańców.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podatek od nieruchomości 2026 - stawki w największych miastach Zestawienie stawek podatku od nieruchomości na 2026 r. dla mieszkań, domów i działek w największych miastach Polski, pokazujące że większość samorządów przyjmuje maksymalne poziomy, a niższe opłaty utrzymują m.in. Opole, Zielona Góra, Kielce, Rzeszów i Gorzów Wielkopolski. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Roczny podatek za dom 200 m2 - porównanie miast 2026 Wysokość rocznego podatku od 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce w 2026 r. w poszczególnych miastach. Najmniej zapłacą mieszkańcy Opola, a na kolejnych miejscach pod względem fiskalnej przyjazności plasują się Zielona Góra, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski i Kielce, podczas gdy w pozostałych miastach kwota osiąga 1020 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)