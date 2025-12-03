Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?
2025-12-03 12:14
Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku dla mieszkań, domów i działek.
- Które miasta zdecydowały się na podwyżki podatku, a które pozostawiły stawki na niezmienionym poziomie.
- Ile zapłaci właściciel 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce w różnych miastach.
- Dlaczego niektóre miasta, jak Opole, są bardziej przyjazne fiskalnie niż inne.
- Jak podwyżki podatku od nieruchomości wpływają na domowe budżety mieszkańców.
– Podwyżki podatku od nieruchomości ogłaszane pod koniec roku nie są już dla nikogo zaskoczeniem. Coraz bardziej powszechne staje się także uchwalanie stawek na maksymalnym poziomie ogłaszanym przez Ministerstwo Finansów – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
I przypomina, że w 2026 r. stawki podatku od mieszkań i domów nie mogą przekroczyć 1,25 zł za metr kwadratowy (w 2025 r. było to 1,19 zł), a dla gruntów pod takimi budynkami – 0,77 zł za metr (0,73 zł).
Marek Wielgo zwraca uwagę, że są miasta, które wyłamują się z podwyżkowego trendu. W 2026 r. podatku nie podwyższą Zielona Góra i Kielce.
Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski zapewnia, że budżet miasta jest stabilny, a priorytetem jest ochrona domowych finansów mieszkańców. To już drugi rok bez podwyżki, co oznacza, że nadal obowiązywać będą stawki z 2024 r.: 0,99 zł za metr kwadratowy mieszkania lub domu oraz 0,68 zł za metr kwadratowy działki.
Także prezydentka Kielc Agata Wojda podkreśla, że nie zamierza sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców. W 2026 r. stawka za metr kwadratowy mieszkania i domu wyniesie tam 1,19 zł, a działki – 0,73 zł, czyli tyle samo co w roku poprzednim.
Jednak w większości największych miast radni zdecydowali się na maksymalne dopuszczalne podwyżki. Argumentują, że dla przeciętnej rodziny to tylko kilka czy kilkanaście złotych rocznie, natomiast w skali miasta oznacza to dodatkowe miliony na inwestycje. Przykładowo zadłużony Kraków zyska w ten sposób ok. 28 mln zł.
Nie wszędzie jednak decyzje zapadały łatwo. W Rzeszowie podwyżka przeszła w drugim głosowaniu i tylko jednym głosem przewagi. Ostateczne stawki będą nieco niższe niż maksymalne: 1,24 zł za metr kwadratowy mieszkań i domów oraz 0,64 zł za metr kwadratowy działek.
W Gorzowie Wielkopolskim stawki również będą niższe od maksymalnych (1,05 i 0,71 zł za metr kwadratowy), ale podwyżka wyniesie 6%. Jest to więcej niż w miastach waloryzujących stawki zgodnie z inflacją (ok. 5%), ale wynika to z niższego punktu wyjścia w 2025 r. Kwotowo różnice będą podobne.
Opole zdecydowało się na 4-procentową podwyżkę. Miasto szczególnie korzystnie traktuje właścicieli działek pod budynkami mieszkalnymi – stawka wyniesie tylko 0,55 zł za metr kwadratowy. Podatek za mieszkania i domy to 1,06 zł za metr.
fot. mat. prasowe
Podatek od nieruchomości 2026 - stawki w największych miastach
– Opole już drugi rok z rzędu okazuje się najbardziej przyjaznym fiskalnie dużym miastem – podkreśla Marek Wielgo, , ekspert portalu GetHome.pl.
Właściciel 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce zapłaci tam w przyszłym roku 762 zł, czyli o 28 zł więcej niż w roku bieżącym. Na podium są także Zielona Góra (878 zł) i Rzeszów (888 zł), gdzie podatek wzrośnie o 40 zł.
Poniżej tysiąca złotych zapłacą fiskusowi za swój 200-metrowy dom na 1000-metrowej działce mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego (920 zł) i drugiego miasta bez podwyżki, czyli Kielc (968 zł). Przy czym w tym pierwszym mieście podatek wzrośnie w tym przypadku o 52 zł, czyli o tyle samo, co w miastach, które stosują maksymalne stawki, a kwota podatku od nieruchomości wyniesie 1 020 zł.
fot. mat. prasowe
Roczny podatek za dom 200 m2 - porównanie miast 2026
– Najprostszym sposobem na zmniejszenie deficytu w miejskich finansach jest podniesienie podatku od nieruchomości. Radni powinni jednak pamiętać, że jednocześnie gwałtownie rosną wydatki związane z utrzymaniem mieszkań i domów – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
Według GUS, opłaty mieszkaniowe w październiku były o 4,2% wyższe niż rok wcześniej, przy inflacji ogółem na poziomie 2,8%. Najmocniej zdrożały: wywóz śmieci (+12,1%), energia elektryczna (+8,1%) i woda (+6%). Dla wielu właścicieli mieszkań i domów oznacza to realne ograniczenie budżetów.
Autor: Marek Wielgo, ekspert portalu
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Podatki
-
Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?
-
Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?
-
KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących
-
Jak rozliczyć kryptowaluty za 2025 rok? Kto, kiedy i jak musi złożyć PIT-38? Przewodnik krok po kroku