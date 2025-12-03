eGospodarka.pl
Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

2025-12-03 12:14

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

W 2026 r. mieszkańcy Opola zapłacą najniższy podatek od nieruchomości wśród największych miast Polski - ustalił portal GetHome.pl. Maksymalne stawki dopuszczone przez Ministerstwo Finansów wynoszą 1,25 zł za m2 mieszkania lub domu i 0,77 zł za m2 działki, a wiele miast jak Kraków czy Warszawa zdecydowało się na ich wprowadzenie, co przyniesie dodatkowe miliony na inwestycje. Wyjątkiem są Zielona Góra i Kielce bez podwyżek, podczas gdy w Opolu podatek wzrośnie tylko o 4%.

Przeczytaj także: Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?


Z tego artykułu dowiesz się:


– Podwyżki podatku od nieruchomości ogłaszane pod koniec roku nie są już dla nikogo zaskoczeniem. Coraz bardziej powszechne staje się także uchwalanie stawek na maksymalnym poziomie ogłaszanym przez Ministerstwo Finansów – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

I przypomina, że w 2026 r. stawki podatku od mieszkań i domów nie mogą przekroczyć 1,25 zł za metr kwadratowy (w 2025 r. było to 1,19 zł), a dla gruntów pod takimi budynkami – 0,77 zł za metr (0,73 zł).

Marek Wielgo zwraca uwagę, że są miasta, które wyłamują się z podwyżkowego trendu. W 2026 r. podatku nie podwyższą Zielona Góra i Kielce.

Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski zapewnia, że budżet miasta jest stabilny, a priorytetem jest ochrona domowych finansów mieszkańców. To już drugi rok bez podwyżki, co oznacza, że nadal obowiązywać będą stawki z 2024 r.: 0,99 zł za metr kwadratowy mieszkania lub domu oraz 0,68 zł za metr kwadratowy działki.

Także prezydentka Kielc Agata Wojda podkreśla, że nie zamierza sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców. W 2026 r. stawka za metr kwadratowy mieszkania i domu wyniesie tam 1,19 zł, a działki – 0,73 zł, czyli tyle samo co w roku poprzednim.

Jednak w większości największych miast radni zdecydowali się na maksymalne dopuszczalne podwyżki. Argumentują, że dla przeciętnej rodziny to tylko kilka czy kilkanaście złotych rocznie, natomiast w skali miasta oznacza to dodatkowe miliony na inwestycje. Przykładowo zadłużony Kraków zyska w ten sposób ok. 28 mln zł.

Nie wszędzie jednak decyzje zapadały łatwo. W Rzeszowie podwyżka przeszła w drugim głosowaniu i tylko jednym głosem przewagi. Ostateczne stawki będą nieco niższe niż maksymalne: 1,24 zł za metr kwadratowy mieszkań i domów oraz 0,64 zł za metr kwadratowy działek.

W Gorzowie Wielkopolskim stawki również będą niższe od maksymalnych (1,05 i 0,71 zł za metr kwadratowy), ale podwyżka wyniesie 6%. Jest to więcej niż w miastach waloryzujących stawki zgodnie z inflacją (ok. 5%), ale wynika to z niższego punktu wyjścia w 2025 r. Kwotowo różnice będą podobne.

Opole zdecydowało się na 4-procentową podwyżkę. Miasto szczególnie korzystnie traktuje właścicieli działek pod budynkami mieszkalnymi – stawka wyniesie tylko 0,55 zł za metr kwadratowy. Podatek za mieszkania i domy to 1,06 zł za metr.
Podatek od nieruchomości 2026 - stawki w największych miastach
Podatek od nieruchomości 2026 - stawki w największych miastach

Zestawienie stawek podatku od nieruchomości na 2026 r. dla mieszkań, domów i działek w największych miastach Polski, pokazujące że większość samorządów przyjmuje maksymalne poziomy, a niższe opłaty utrzymują m.in. Opole, Zielona Góra, Kielce, Rzeszów i Gorzów Wielkopolski.

– Opole już drugi rok z rzędu okazuje się najbardziej przyjaznym fiskalnie dużym miastem – podkreśla Marek Wielgo, , ekspert portalu GetHome.pl.

Właściciel 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce zapłaci tam w przyszłym roku 762 zł, czyli o 28 zł więcej niż w roku bieżącym. Na podium są także Zielona Góra (878 zł) i Rzeszów (888 zł), gdzie podatek wzrośnie o 40 zł.

Poniżej tysiąca złotych zapłacą fiskusowi za swój 200-metrowy dom na 1000-metrowej działce mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego (920 zł) i drugiego miasta bez podwyżki, czyli Kielc (968 zł). Przy czym w tym pierwszym mieście podatek wzrośnie w tym przypadku o 52 zł, czyli o tyle samo, co w miastach, które stosują maksymalne stawki, a kwota podatku od nieruchomości wyniesie 1 020 zł.
Roczny podatek za dom 200 m2 - porównanie miast 2026
Roczny podatek za dom 200 m2 - porównanie miast 2026

Wysokość rocznego podatku od 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce w 2026 r. w poszczególnych miastach. Najmniej zapłacą mieszkańcy Opola, a na kolejnych miejscach pod względem fiskalnej przyjazności plasują się Zielona Góra, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski i Kielce, podczas gdy w pozostałych miastach kwota osiąga 1020 zł.

– Najprostszym sposobem na zmniejszenie deficytu w miejskich finansach jest podniesienie podatku od nieruchomości. Radni powinni jednak pamiętać, że jednocześnie gwałtownie rosną wydatki związane z utrzymaniem mieszkań i domów – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Według GUS, opłaty mieszkaniowe w październiku były o 4,2% wyższe niż rok wcześniej, przy inflacji ogółem na poziomie 2,8%. Najmocniej zdrożały: wywóz śmieci (+12,1%), energia elektryczna (+8,1%) i woda (+6%). Dla wielu właścicieli mieszkań i domów oznacza to realne ograniczenie budżetów.

Autor: Marek Wielgo, ekspert portalu
