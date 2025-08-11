Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Od 1 lutego 2026 największe firmy w Polsce będą mieć obowiązek wystawiać faktury sprzedażowe w KSeF. Oznacza to, że każdy współpracujący z nimi podmiot - również z sektora MŚP - będzie zobowiązany do korzystania z systemu i odbierania oraz weryfikacji otrzymanych w nim faktur od tej samej daty. Jak ostrzega ekspertka SaldeoSMART, przedsiębiorstwa, które nie przygotują się do tego procesu czeka chaos, błędy w dokumentacji, a w skrajnych przypadkach paraliż związany z dwoma obiegami informacji: cyfrowym i papierowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy każda firma w Polsce będzie miała obowiązek odbierać faktury w systemie KSeF.

Dlaczego od lutego 2026 również MŚP będą musiały korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur.

Jakie problemy grożą przedsiębiorstwom nieprzygotowanym do pracy wyłącznie w obiegu cyfrowym.

Jak zmieni się proces obsługi faktur – od pliku XML po natychmiastowe wprowadzenie dokumentu do obiegu.



Nowy system, nowe podejście

Duplikaty dokumentów, pomyłki w księgowaniu, opóźnienia w płatnościach, trudności z przypisaniem faktury do właściwego projektu czy działu. To tylko niektóre z problemów, które pojawią się, gdy firma spróbuje pracować na dwóch obiegach dokumentów jednocześnie: cyfrowym i papierowym. Do tego dochodzi frustracja zespołu, który będzie tracił czas na szukanie dokumentów oraz ustalanie, kto i kiedy je zatwierdził. Trzeba powiedzieć sobie jasno: drukowanie faktur z KSeF to pułapka – mówi Agnieszka Ligocka, trenerka wdrożeń cyfryzacji i KSeF we FRAM Finanse, ekspertka SaldeoSMART.

Co się zmieni, a… co nie?

W firmach, gdzie faktury przychodziły papierowo proces zarządzania nimi uwzględniał to, że trzeba je odebrać od listonosza i niekiedy podpisać się przy odbiorze. KSeF nie przewiduje konieczności akceptacji faktur po stronie odbiorcy. Ustawodawca zakłada, że z samego faktu wystawienia dokumentu wynika jego doręczenie. To nie zmienia jednak tego, że każda firma musi zaplanować, co dzieje się z fakturą po jej pobraniu z centralnego systemu – tłumaczy Agnieszka Ligocka.

Warto przy tym pamiętać, że nawet jeśli proces pracy z dokumentami zakupowymi będzie odbywał się cyfrowo, jego fundamentalne reguły pozostają bez zmian. Tak jak dotąd, każda faktura musi zostać zweryfikowana pod kątem poprawności i zaakceptowana przez odpowiednią osobę. Różnica polega na tym, że w elektronicznym obiegu faktur ten etap można przyspieszyć i zautomatyzować. Zamiast przybijać pieczątkę i składać podpis na papierze, uprawniony pracownik po prostu kliknie „akceptuj” w systemie – kontynuuje ekspertka SaldeoSMART.

Wdrażanie technologii z głową

Wdrażanie elektronicznego obiegu faktur to dla wielu osób całkowita zmiana sposobu pracy. I jak każda zmiana może w niektórych wywoływać strach czy opór. Dlatego tak ważne jest, by pracownicy wiedzieli czego mogą się spodziewać, rozumieli nowy proces i czuli się w nim pewnie. W firmach, które przeszły przez etap świadomego wprowadzania nowych rozwiązań IT, najczęstszym pytaniem po wdrożeniu jest „Dlaczego zdecydowaliśmy się na to tak późno?” – podkreśla ekspertka.