Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego. Jak działa łamana rezydencja podatkowa?

Jak pogodzić te ww. dwie pozornie wykluczające się koncepcje? Odpowiedź tkwi w głębszej analizie struktury normatywnej, hierarchii kryteriów oraz teleologii przepisów o rezydencji podatkowej.Przepis stanowi, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:- tworzy on dwie autonomiczne, równoważne i rozłączne przesłanki. To nie jest konstrukcja kumulatywna ale alternatywa rozłączna, gdzie każda przesłanka może działać niezależnie.Art. 3 ust. 1 ustawy o PIT określa, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). To skutek posiadania rezydencji, nie dodatkowe kryterium jej nabycia.Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 2021 roku wyjaśnia: nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 2021 roku wprost uznają, że zmiana rezydencji podatkowej może nastąpić w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku osoba fizyczna podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu za okres, w którym była polskim rezydentem podatkowym.(sygn. 0114-KDIP3-2.4011.944.2024.2.JM) idzie jeszcze dalej, uznając za prawidłowe stanowisko podatnika: "Fakt dopuszczalności łamanej rezydencji podatkowej jest niesporny".Kluczowe dla zrozumienia mechanizmu łamanej rezydencji jest prospektywne, a nie retroaktywne działanie zmiany statusu. Interpretacja KIS z 2025 roku precyzuje: "Od dnia przyjazdu do Polski podatnik staje się polskim rezydentem podatkowym".Nie ma więc mowy o wstecznym działaniu na cały rok podatkowy. Zmiana działa od momentu rzeczywistego przeniesienia ośrodka interesów życiowych lub przekroczenia progu 183 dni.(split tax residency) występuje, gdy osoba fizyczna w ciągu jednego roku podatkowego zmienia swoją rezydencję podatkową. Przez część roku jest rezydentem jednego państwa, przez pozostałą część - innego.W polskim systemie prawnym oznacza to:Ze względu na możliwość powstania sporów z fiskusem warto jest dokonywać precyzyjnego udokumentowania momentu zmiany:Odpowiedź tkwi w hierarchicznej strukturze kryteriów wypracowanej przez orzecznictwo i potwierdzonej w objaśnieniach podatkowych.NSA w wyroku II FSK 2653/16 stwierdził: "Przy ocenie, gdzie znajduje się ośrodek interesów życiowych podatnika, należy wziąć pod uwagę wszystkie powiązania osobiste i gospodarcze, a nie tylko długość pobytu".Ustawodawca celowo umieścił kryterium ośrodka interesów jako pierwsze, nadając mu prymat interpretacyjny. Kryterium 183 dni ma charakter pomocniczy - stosuje się je, gdy nie można jednoznacznie określić ośrodka interesów.Celem przepisów o rezydencji jest. Mechaniczne liczenie dni może prowadzić do absurdalnych rezultatów sprzecznych z ekonomiczną rzeczywistością.WSA w Krakowie (I SA/Kr 579/23) - artysta przebywający ponad 183 dni w USA pozostał polskim rezydentem ze względu na:Spójnik "lub" w art. 3 ust. 1a, lecz hierarchię:Organy podatkowe stosują test wieloczynnikowy:Jeśli centrum interesów jest, przekroczenie 183 dni w innym kraju nie zmienia rezydencji. Objaśnienia MF: W przypadku gdy podatnik posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce, będzie polskim rezydentem podatkowym nawet jeśli przebywa za granicą dłużej niż 183 dni.Dopiero gdyośrodka interesów (np. równorzędne powiązania z dwoma krajami), stosuje się kryterium 183 dni jako rozstrzygające.Umowy międzynarodowe wprowadzają własną hierarchię kryteriów (art. 4 Modelowej Konwencji OECD):Umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed prawem krajowym (art. 91 Konstytucji RP).Przykład z objaśnień MF ilustruje mechanizm:Paradoks między automatyzmem 183 dni a łamaną rezydencją jest pozorny. Rozwiązanie opiera się na trzech filarach:Cel przepisów o rezydencji to przypisanie osoby do właściwego systemu podatkowego na podstawie rzeczywistych powiązań, nie mechaniczne liczenie dni.1. Czy istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?TAK → Zastosuj procedurę tie-breakerNIE → Przejdź do punktu 22. Czy można jednoznacznie określić ośrodek interesów życiowych?TAK → Rezydencja według ośrodka interesów (niezależnie od liczby dni)NIE → Przejdź do punktu 33. Czy osoba przebywa w Polsce > 183 dni?TAK → Rezydencja polska od dnia przekroczenia proguNIE → Brak polskiej rezydencji4. Czy nastąpiła zmiana ośrodka interesów w trakcie roku?TAK → Łamana rezydencja od daty zmianyNIE → Rezydencja podatkowa przez cały rok według ustalonego kryterium