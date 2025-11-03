eGospodarka.pl
Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

2025-11-03 14:27

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

© wygenerowane przez AI

Im bliżej wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tym więcej pojawia się pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców i księgowych. Ministerstwo Finansów przygotowało cztery podręczniki, które mają pomagać w dostosowaniu się do nowych przepisów, ale zamiast rozwiewać wątpliwości, wprowadzają nowe. Kluczowym problemem jest m.in. wprowadzenie tzw. potwierdzenia transakcji - dokumentu pełniącego funkcję tymczasowego dowodu handlowego, który nie wywołuje skutków podatkowych, a ma ułatwić obieg dokumentów przed oficjalnym wystawieniem faktury w systemie.

Przeczytaj także: Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Na czym polega Krajowy System e-Faktur (KSeF) i kiedy stanie się obowiązkowy dla firm.
  • Jakie wątpliwości budzą opublikowane przez Ministerstwo Finansów podręczniki dotyczące KSeF.
  • Co to jest potwierdzenie transakcji i jakie ma znaczenie w obiegu faktur.

Już od kilku tygodni można korzystać z podręczników Ministerstwa Finansów, które stanowią kompendium wiedzy o Krajowym Systemie e-Faktur. Jak wskazuje Agnieszka Ligocka, ekspertka SaldeoSMART, to pierwszy tak klarowny, napisany przystępnym językiem materiał, wzbogacony o przykłady obrazujące zasady nadawania uprawnień, wystawiania i odbierania faktur w systemie.

Jednocześnie wraz z publikacją tych materiałów w obiegu pojawiły się pojęcia i rozwiązania związane z KSeF, które nie zostały wprost zdefiniowane w ustawie o VAT ani w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących KSeF, co w praktyce rodzi dodatkowe pytania interpretacyjne.

Dowód handlowy bez skutków prawnych


Jednym z nowych pojęć, które pojawiło się w materiałach Ministerstwa Finansów, jest tzw. „potwierdzenie transakcji”. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, jest to dokument, który sprzedawca może przekazać nabywcy w sytuacji, gdy faktura nie została jeszcze przesłana do KSeF, a tym samym nie uzyskała numeru identyfikującego w systemie. W praktyce pełni on funkcję tymczasowego dowodu handlowego, potwierdzającego, że sprzedaż została dokonana i faktura zostanie wystawiona w systemie.

Dokument może zawierać dane stron transakcji, numer faktury nadany przez wystawcę, datę wystawienia, kwotę należności ogółem oraz – zgodnie z rekomendacjami MF – kody QR umożliwiające późniejsze powiązanie go z fakturą w KSeF.
Potwierdzenie transakcji będzie wizualnie przypominać fakturę – zawiera zbliżony układ danych i będzie mieć kody QR – ale nie wywołuje skutków podatkowych. Nie stanowi podstawy do ujęcia w ewidencji VAT, nie daje prawa do odliczenia podatku i nie wymaga archiwizowania.

To jedynie dowód handlowy o charakterze informacyjnym, który ma potwierdzać, że transakcja została zrealizowana i faktura zostanie przesłana do systemu. Wystawienie go przez wystawcę jest dobrowolne – wyjaśnia Agnieszka Ligocka, ekspertka SaldeoSMART i FRAM Finanse.

Kiedy potwierdzenie transakcji może być przydatne?


Potwierdzenie transakcji może okazać się pomocne w wielu codziennych sytuacjach. W praktyce mogą wystąpić sytuacje, że sprzedawca będzie chciał przekazać nabywcy informację o sprzedaży jeszcze przed przesłaniem faktury do KSeF – zwłaszcza gdy proces fakturowania jest opóźniony z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

Takie rozwiązanie może być użyteczne m.in. w sprzedaży terenowej, przy transakcjach z konsumentami, w dostawach międzynarodowych czy w sytuacjach, gdy przedsiębiorca musi potwierdzić zawarcie umowy handlowej przed wystawieniem faktury w systemie.

Jak wskazuje ekspertka SaldeoSMART, dokument ten może również mieć znaczenie w razie problemów technicznych – na przykład braku uwierzytelnienia, aktywnego certyfikatu lub tokenu, który umożliwia dostęp do KSeF, przerw w dostępie do Internetu lub chwilowej niedostępności systemu. W takich sytuacjach potwierdzenie transakcji umożliwia utrzymanie ciągłości obiegu dokumentów handlowych do czasu przesłania właściwej faktury do KSeF.
Obowiązek wystawiania faktur w KSeF zacznie obowiązywać 1 lutego 2026 r. dla dużych przedsiębiorstw i 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników.

W pierwszych miesiącach wdrażania część firm może dopiero przechodzić proces uwierzytelniania i nadawania uprawnień w systemie. Dla takich podmiotów potwierdzenie transakcji może stanowić praktyczne, tymczasowe rozwiązanie, zanim wszystkie procedury techniczne zaczną działać w pełni sprawnie – podkreśla Agnieszka Ligocka.

W gotowości technologicznej


Pojawienie się nowych pojęć, takich jak potwierdzenie transakcji, pokazuje, że wdrożenie KSeF wymaga od firm nie tylko zrozumienia przepisów, ale też gotowości procesowej i technologicznej. Dla księgowych oznacza to konieczność dostosowania obiegu dokumentów, a dla przedsiębiorców upewnienia się, że ich oprogramowanie obsłuży wszystkie wymagania nowego systemu.

Część przedsiębiorców – zwłaszcza mniejszych – może zakładać, że do działania w zgodności z KSeF wystarczą im darmowe narzędzia udostępniane przez Ministerstwo Finansów, takie jak Aplikacja Podatnika, aplikacja mobilna czy e-Mikrofirma. Z podręczników resortu wynika jednak, że potwierdzenie transakcji to dokument wydawany nabywcy poza KSeF. Może się więc okazać, że to funkcja, która nie będzie mogła być realizowana za pośrednictwem rządowych narzędzi.
Przeczytaj także: Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać? Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: potwierdzenie transakcji, dowód zakupu, dowód sprzedaży, zasady wystawiania faktur, elektroniczne faktury, e-faktura, e-faktury, Krajowy System e-Faktur, KSeF, wystawienie faktury, rok 2026

