Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Im bliżej wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tym więcej pojawia się pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców i księgowych. Ministerstwo Finansów przygotowało cztery podręczniki, które mają pomagać w dostosowaniu się do nowych przepisów, ale zamiast rozwiewać wątpliwości, wprowadzają nowe. Kluczowym problemem jest m.in. wprowadzenie tzw. potwierdzenia transakcji - dokumentu pełniącego funkcję tymczasowego dowodu handlowego, który nie wywołuje skutków podatkowych, a ma ułatwić obieg dokumentów przed oficjalnym wystawieniem faktury w systemie.

Dowód handlowy bez skutków prawnych

Potwierdzenie transakcji będzie wizualnie przypominać fakturę – zawiera zbliżony układ danych i będzie mieć kody QR – ale nie wywołuje skutków podatkowych. Nie stanowi podstawy do ujęcia w ewidencji VAT, nie daje prawa do odliczenia podatku i nie wymaga archiwizowania.



To jedynie dowód handlowy o charakterze informacyjnym, który ma potwierdzać, że transakcja została zrealizowana i faktura zostanie przesłana do systemu. Wystawienie go przez wystawcę jest dobrowolne – wyjaśnia Agnieszka Ligocka, ekspertka SaldeoSMART i FRAM Finanse.

Kiedy potwierdzenie transakcji może być przydatne?

Obowiązek wystawiania faktur w KSeF zacznie obowiązywać 1 lutego 2026 r. dla dużych przedsiębiorstw i 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników.



W pierwszych miesiącach wdrażania część firm może dopiero przechodzić proces uwierzytelniania i nadawania uprawnień w systemie. Dla takich podmiotów potwierdzenie transakcji może stanowić praktyczne, tymczasowe rozwiązanie, zanim wszystkie procedury techniczne zaczną działać w pełni sprawnie – podkreśla Agnieszka Ligocka.

