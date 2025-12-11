eGospodarka.pl
5 Najlepszych Programów do Księgowości w Chmurze - Ranking i Porównanie [2025]

2025-12-11 12:20

5 Najlepszych Programów do Księgowości w Chmurze - Ranking i Porównanie [2025]

5 Najlepszych Programów do Księgowości w Chmurze © fot. mat. prasowe

Artykuł sponsorowany

Wybór oprogramowania księgowego to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmuje przedsiębiorca. Czasy instalowania ciężkich programów na dysku twardym minęły. Dziś liczy się dostępność 24/7, bezpieczeństwo danych i automatyzacja. Przetestowaliśmy i porównaliśmy 5 najpopularniejszych rozwiązań na polskim rynku, biorąc pod uwagę: funkcjonalność, cenę, łatwość obsługi oraz możliwości rozwoju firmy. Oto nasze zestawienie topowych narzędzi do księgowości online.

1. 360 Księgowość – Wszechstronny lider dla małych i średnich firm


Na pierwszym miejscu naszego zestawienia znajduje się 360 Księgowość. To program, który wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim swoją uniwersalnością. W przeciwieństwie do wielu prostych aplikacji, które obsługują tylko uproszczoną księgowość, 360 Księgowość to potężne narzędzie, które rośnie razem z firmą.

Dlaczego numer 1? To jeden z niewielu systemów w chmurze, który tak płynnie łączy obsługę KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) z Pełną Księgowością (Księgi Handlowe). Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla freelancerów, jak i spółek z o.o.

Kluczowe zalety:
  • Model Freemium: Program oferuje darmową wersję dla małych firm (do określonej liczby faktur), co jest rzadkością przy tak zaawansowanych funkcjach.
  • Pełna Księgowość w chmurze: Profesjonalny plan kont i zaawansowane raportowanie dostępne przez przeglądarkę.
  • Dwujęzyczność: Możliwość wystawiania faktur i obsługi systemu w języku angielskim, co jest kluczowe dla firm współpracujących z zagranicą.
  • Mobilność: Dostęp z każdego urządzenia i systemu operacyjnego.

Werdykt: Najlepszy wybór dla przedsiębiorców szukających darmowego startu, ale potrzebujących profesjonalnego zaplecza (pełna księgowość), gdy firma się rozwinie.

2. wFirma – Kombajn dla e-commerce i usług


Tuż za liderem plasuje się wFirma – jeden z najpopularniejszych systemów w Polsce. To nie tylko księgowość, ale cały ekosystem do zarządzania firmą.

Co wyróżnia ten program? wFirma stawia na integrację. Posiada wbudowany system CRM, moduł magazynowy oraz integracje z platformami sprzedażowymi (Allegro, e-sklepy).
  • Zalety: Bardzo rozbudowane moduły kadrowo-płacowe i świetna integracja z e-urzędami.
  • Wady: Przy przejściu na pełną księgowość interfejs może wydawać się nieco mniej intuicyjny dla osób niebędących księgowymi.

3. inFakt – Mistrz aplikacji mobilnej


Jeśli prowadzisz firmę z poziomu smartfona, inFakt będzie silnym kandydatem. Ich aplikacja mobilna jest powszechnie uznawana za wzór UX (User Experience) w branży.

Dla kogo? Głównie dla freelancerów, programistów i osób na samozatrudnieniu (B2B), które chcą zrobić zdjęcie faktury kosztowej i zapomnieć o sprawie.
  • Zalety: Świetny skaner OCR faktur w aplikacji i łatwy dostęp do bazy sprawdzonych księgowych.
  • Wady: Skupiony głównie na uproszczonej księgowości; mniejsza elastyczność dla dużych podmiotów w porównaniu do lidera rankingu.

4. Fakturownia – Prostota i szybkość


Jak sama nazwa wskazuje, Fakturownia zaczynała jako proste narzędzie do wystawiania faktur, ale ewoluowała w solidny system księgowy dla małych firm.

Główny atut? Cena i prostota. To najłatwiejszy system do "wyklikania" faktury w 30 sekund.
  • Zalety: Bardzo przejrzysty interfejs, liczne integracje z bramkami płatności i sklepami internetowymi.
  • Wady: Funkcje księgowe są wystarczające dla małych firm, ale mogą okazać się zbyt ubogie dla spółek wymagających zaawansowanego controllingu.

5. iFirma – Solidne wsparcie i tradycja


Ranking zamyka iFirma, weteran polskiego rynku księgowości online. To solidne rozwiązanie, które stawia na bezpieczeństwo i edukację użytkowników.

Cechy charakterystyczne: iFirma oferuje unikalny model, w którym abonament na program łączy się z nielimitowanym wsparciem konsultantów księgowych (w wyższych pakietach).
  • Zalety: Własne biuro rachunkowe i bardzo dobry "Ryczałt".
  • Wady: Interfejs graficzny nieco odstaje od nowoczesnych standardów wyznaczanych przez 360 Księgowość czy inFakt.

Koniec epoki segregatorów – dlaczego chmura deklasuje papier?


Analizując powyższy ranking, nasuwa się jeden kluczowy wniosek: tradycyjna, "papierowa" księgowość odchodzi do lamusa. Współczesny biznes jest zbyt dynamiczny, by polegać na fizycznych dokumentach zamkniętych w szafie pancernej.

Przejście na rozwiązania w chmurze, takie jak zwycięzca naszego rankingu – 360 Księgowość, to nie tylko kwestia mody, ale strategiczna przewaga Twojej firmy. Dlaczego?
  1. Bezpieczeństwo, którego nie da Ci biuro – Papierowe faktury blakną, gubią się, a w najgorszym wypadku mogą ulec zniszczeniu (zalanie, pożar). Dane w chmurze są szyfrowane (podobnie jak w bankowości) i wielokrotnie kopiowane (backupy). Są bezpieczniejsze na serwerach dostawcy niż w Twoim biurku.
  2. Dostęp 24/7 z dowolnego miejsca na Ziemi – Papierowa księgowość przywiązuje Cię do miejsca przechowywania dokumentów. Chmura daje Ci wolność. Możesz sprawdzić finanse firmy, wystawić fakturę czy skontrolować podatki, będąc na wakacjach, w pociągu czy na spotkaniu u klienta.
  3. Oszczędność czasu i pieniędzy – Koniec z comiesięcznym "rajdem" do biura rachunkowego z teczką dokumentów. W chmurze przesyłasz dokumenty cyfrowo w kilka sekund. Co więcej, programy te automatyzują żmudne procesy – same pobierają dane z GUS, wyliczają zaliczki na podatek i pilnują terminów. To oszczędność godzin, które możesz przeznaczyć na zarabianie.
  4. Bieżąca kontrola nad biznesem – W tradycyjnym modelu o kondycji firmy dowiadujesz się zwykle 20. dnia następnego miesiąca. W chmurze widzisz swój Cash Flow w czasie rzeczywistym. Wiesz, ile zarobiłeś "tu i teraz", co pozwala podejmować szybsze i trafniejsze decyzje biznesowe.

Wnioski są proste: Trwanie przy papierze to hamulec dla rozwoju. Wybór odpowiedniego programu księgowego online to inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i mobilność. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wszechstronną 360 Księgowość, czy inną aplikację z naszego zestawienia, najważniejszy krok masz już za sobą – decyzję o przeniesieniu biznesu w chmurę.

oprac. : tekst sponsorowany

