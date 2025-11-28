Jak rozliczyć kryptowaluty za 2025 rok? Kto, kiedy i jak musi złożyć PIT-38? Przewodnik krok po kroku

Jak rozliczyć kryptowaluty za 2025 rok? Kto, kiedy i jak musi złożyć PIT-38? Przewodnik krok po krok © wygenerowane przez AI

Kryptowaluty stały się nieodłącznym elementem portfeli inwestycyjnych milionów Polaków, ale ich rozliczenie podatkowe wciąż budzi wiele wątpliwości. Czy wiesz, że nawet brak przychodów z kryptowalut w 2025 roku może obligować Cię do złożenia zeznania PIT-38? Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania, które koszty można odliczyć, a które nie? I co zrobić, jeśli zmieniasz rezydencję podatkową? W tym artykule wyjaśniamy, kto, kiedy i jak musi rozliczyć kryptowaluty, aby uniknąć kar i odsetek. Sprawdź, jakie pułapki czekają na inwestorów, traderów i przedsiębiorców oraz jakie dokumenty musisz przygotować, by sprawnie przejść przez sezon rozliczeniowy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kto i kiedy musi złożyć zeznanie PIT-38 z tytułu przychodów z kryptowalut, nawet jeśli nie osiągnąłeś zysków.

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania: co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a czego nie wolno odliczać (np. wydatki na mining czy odsetki od kredytów).

Jakie obowiązki dokumentacyjne ciążą na inwestorach i przedsiębiorcach, oraz jakie terminy należy przestrzegać, aby uniknąć kar.

Co zmienia się w przypadku zmiany rezydencji podatkowej i jak rozliczyć kryptowaluty nabyte za granicą.

Jakie pułapki czekają na profesjonalnych pośredników, giełdy i kantory kryptowalut, oraz jakie są konsekwencje braku rejestracji działalności.

Kto i kiedy musi składać zeznanie podatkowe?

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania?

Rozliczanie kryptowalut przez osoby prawne

Zmiana rezydencji podatkowej – skomplikowany przypadek

Obowiązki dokumentacyjne i terminy

Jak rozliczyć kryptowaluty prawidłowo i nie narazić się na finansowe straty?

rozliczenia podatkowe krypto – przygotowanie zeznań PIT-38 i CIT/WW z uwzględnieniem wszystkich możliwych kosztów uzyskania przychodów;

doradztwo podatkowe – obejmujące kwestie związane z opodatkowaniem kryptowalut dla inwestorów i profesjonalnych podmiotów działających w ich obszarze (mining, obrót, pośrednictwo, arbitraż, działalność kantorowa, giełdy);

optymalizację podatkową – planowanie podatkowe polegające na doborze legalnych rozwiązań pozwalających na zoptymalizowanie ciężarów fiskalnych;

pomoc w przypadku zmiany rezydencji podatkowej – rozliczanie dochodów przy skomplikowanych stanach faktycznych transgranicznych;

wsparcie w obowiązkach rejestracyjnych (licencja CASP) – dla profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność związaną z kryptoaktywami;

zabezpieczenie dziedziczenia kryptowalut.