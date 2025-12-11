15 sposobów na legalne obniżenie podatku PIT za 2025 r., z których można skorzystać do końca grudnia

Poradnik przygotowany przez ekspertów PITax pokazuje 15 konkretnych, w pełni legalnych sposobów na obniżenie podatku za 2025 rok - od ślubu w Sylwestra, który może dać 3600 zł oszczędności, przez wspólne rozliczenie małżonków i ulgę prorodzinną, po termomodernizację domu, IKZE, ulgę rehabilitacyjną i preferencje dla twórców. Kluczowe jest działanie jeszcze przed 31 grudnia, bo to wtedy decyduje się, czy skorzystamy z dostępnych ulg i odliczeń, zarówno jako osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Z tego artykułu dowiesz się:

jak dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonków, uldze prorodzinnej i świadomemu planowaniu dochodów dzieci obniżyć podatek nawet o kilka tysięcy złotych

jak działają ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu dla twórców oraz odliczenia z tytułu IKZE i krwiodawstwa

z jakich narzędzi mogą skorzystać przedsiębiorcy na koniec roku – od ulgi sponsoringowej (150% kosztu), przez ulgę na terminal płatniczy, po jednorazowe wrzucenie w koszty zakupów do 10 000 zł

dlaczego większość korzyści podatkowych wymaga podjęcia decyzji przed 31 grudnia i jak jedno grudniowe „poukładanie” finansów może przełożyć się na wysoki zwrot podatku wiosną

Rodzina to podatkowa potęga – zyskaj nawet 7.200 zł

Wiele osób odkłada kwestie podatkowe na moment wypełniania PIT-u w kwietniu, a wtedy jest już za późno na podejmowanie istotnych decyzji. Kluczowe jest zrozumienie, że ulgi podatkowe to nie jest „prezent” od urzędu, ale nasze prawo.



Jeśli nasze dziecko dorabia, sprawdźmy, czy nie przekroczy limitu 22.546,92 zł dochodu rocznie. Jeśli zarobi choćby złotówkę więcej, rodzice stracą prawo do ulgi prorodzinnej, która przy czwórce dzieci może wynosić prawie 7 tysięcy złotych. Czasem warto, by student w grudniu wziął wolne niż by rodzina straciła pokaźny zwrot – radzi dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

Dom, który oszczędza podwójnie

Ulga rehabilitacyjna dla osób zmagających się z problemami zdrowotnymi

Inwestycja w przyszłość i... kulturę

Przedsiębiorca na zakupach (i nie tylko)

Polski Ład i kolejne nowelizacje skomplikowały system, ale też otworzyły nowe możliwości podatkowe dla biznesu. Ulga sponsoringowa to mechanizm typu win-win. Przedsiębiorca wspierający lokalny klub sportowy, instytucję kultury czy naukę, zalicza wydatek w 100% do kosztów uzyskania przychodu, a dodatkowo odlicza 50% tej kwoty od dochodu w zeznaniu rocznym. Łącznie mamy więc 150% korzyści podatkowej.



To narzędzie pokazuje, że mądra optymalizacja podatkowa może iść w parze z budowaniem wizerunku i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Warto jednak pamiętać, że musi to być sponsoring, czyli świadczenie wzajemne (np. reklama na koszulkach), a nie zwykła darowizna – tłumaczy dr Krzysztof Biernacki z PITax.

Zatrudnienie członków rodziny – wynagrodzenie wypłacane małżonkowi czy dzieciom może być kosztem firmowym (w przeciwieństwie do pracy własnej przedsiębiorcy). Szczególnie opłacalne jest zatrudnienie uczącego się dziecka do 26. roku życia na umowę zlecenie – wówczas kwota brutto równa się netto, a rodzic wrzuca całość w koszty.



Pamiętać jednak należy, że osoby te muszą faktycznie wykonywa pracę na rzecz firmy. Nie może być to „fikcyjne” zatrudnienie tylko po to, aby obniżyć dochód do opodatkowania. Na te zagadnienia zwracają uwagę nie tylko urzędy skarbowe, ale też ZUS.

– wynagrodzenie wypłacane małżonkowi czy dzieciom może być kosztem firmowym (w przeciwieństwie do pracy własnej przedsiębiorcy). Szczególnie opłacalne jest zatrudnienie uczącego się dziecka do 26. roku życia na umowę zlecenie – wówczas kwota brutto równa się netto, a rodzic wrzuca całość w koszty. Pamiętać jednak należy, że osoby te muszą faktycznie wykonywa pracę na rzecz firmy. Nie może być to „fikcyjne” zatrudnienie tylko po to, aby obniżyć dochód do opodatkowania. Na te zagadnienia zwracają uwagę nie tylko urzędy skarbowe, ale też ZUS. Ulgę na terminal płatniczy – jeśli firma zainwestowała w terminal, może odliczyć od dochodu do 2.500 zł (dla zwolnionych z kasy fiskalnej) lub 1.000 zł wydatków na jego nabycie i obsługę.

– jeśli firma zainwestowała w terminal, może odliczyć od dochodu do 2.500 zł (dla zwolnionych z kasy fiskalnej) lub 1.000 zł wydatków na jego nabycie i obsługę. Remont biura lub zakup środków trwałych – wydatki do 10.000 zł można „wrzucić w koszty” jednorazowo, bez konieczności rozkładania ich na lata w formie amortyzacji.

Grudzień to ostatni dzwonek na wykonanie ruchów, które realnie wpłyną na wysokość Twojego podatku dochodowego. Wiele ulg i odliczeń wymaga podjęcia działania przed 31 grudnia – późniejsze decyzje będą miały skutek dopiero w kolejnym roku podatkowym. Często rezygnujemy z optymalizacji podatkowej z braku wiedzy lub strachu przed skomplikowanymi formalnościami. Niesłusznie. Polskie prawo podatkowe, choć zawiłe, oferuje szereg możliwości na obniżenie podatku – zarówno dla pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców.

Pamiętajmy – w podatkach liczy się terminowość. Większość z wymienionych 15 sposobów wymaga działania jeszcze w starym roku. Warto poświęcić jeden grudniowy wieczór na analizę swoich finansów, by wiosną cieszyć się wysokim zwrotem, zamiast dopłacać fiskusowi.