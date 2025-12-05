eGospodarka.pl
Firmy mogą realnie obniżyć podatek od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra Finansów

2025-12-05 12:29

Firmy mogą realnie obniżyć podatek od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra Finansów

Firmy mogą realnie obniżyć podatek od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra Finansów © wygenerowane przez AI

Nowa interpretacja Ministra Finansów zmienia zasady opodatkowania nieruchomości i otwiera przedsiębiorcom możliwość realnego obniżenia podatku. Według nowych wytycznych, status przedsiębiorcy nie przesądza już automatycznie o wysokości podatku - kluczowa jest funkcja nieruchomości i jej rzeczywiste wykorzystanie. To szansa dla firm z branż takich jak produkcja, logistyka, handel wielkopowierzchniowy czy inwestorzy z dużymi portfelami nieruchomości, które mogą teraz skorygować deklaracje i odzyskać nadpłacone podatki z ostatnich lat. Jakie kroki powinny podjąć firmy, aby skorzystać z nowych zasad?

Przeczytaj także: Ważny dla posiadaczy budynków wyrok WSA ws. opodatkowania nieruchomości mieszkalnych


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak nowa interpretacja Ministra Finansów zmienia zasady opodatkowania nieruchomości.
  • Dlaczego funkcja nieruchomości jest kluczowa dla określenia wysokości podatku.
  • Jakie branże mogą skorzystać na nowych zasadach i obniżyć podatek od nieruchomości.
  • Jakie kroki powinny podjąć firmy, aby skorygować deklaracje i odzyskać nadpłacone podatki.
  • Dlaczego warto przeanalizować portfel nieruchomości pod kątem nowej interpretacji.

Rewolucja w podejściu do podatku od nieruchomości


27 listopada 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki opublikował interpretację ogólną, która w praktyce otwiera przedsiębiorcom drzwi do obniżenia podatku od nieruchomości. Najważniejsza zmiana? Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie może już automatycznie oznaczać zastosowania stawki właściwej dla działalności gospodarczej.
To odejście od wieloletniego automatyzmu. Minister po raz pierwszy oficjalnie mówi: status przedsiębiorcy nie przesądza o wysokości podatku. Liczy się funkcja nieruchomości i jej realne wykorzystanie - podkreśla Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato.

Dla firm produkcyjnych, parków logistycznych, centrów handlowych czy inwestorów z dużymi portfelami to zmiana o ogromnym znaczeniu. W tych branżach nawet drobna korekta podstawy opodatkowania przekłada się na sześciocyfrowe efekty finansowe.

Koniec automatyzmu — liczy się funkcja, nie etykieta


Dotychczas wiele gmin traktowało własność nieruchomości przez przedsiębiorcę jako wystarczającą przesłankę do zastosowania najwyższej stawki podatku. Nowa interpretacja jasno wskazuje: taki skrót myślowy nie ma już uzasadnienia. Ministerstwo odwołuje się do funkcji obiektów oraz ich realnego lub potencjalnego wykorzystania.
Oznacza to, że nieruchomości pełniące funkcje prywatne, mieszkalne, socjalne lub całkowicie wyłączone z działalności gospodarczej nie powinny być obciążane stawką biznesową. To zmiana filozofii. Fiskus ma dziś obowiązek spojrzeć na nieruchomość tak, jak robi to biznes – przez pryzmat tego, do czego ona faktycznie służy, a nie kim jest jej właściciel – doprecyzowuje Wojciech Pławiak.

Trzy światy podatników — i trzy różne podejścia


Ministerstwo porządkuje praktykę, wyróżniając trzy grupy podatników. Pierwszą stanowią typowe spółki działające wyłącznie gospodarczo — w ich przypadku większość portfela pozostaje związana z działalnością, nawet jeśli część majątku chwilowo nie pracuje.

Druga grupa to podatnicy działający w podwójnej roli, jak osoby fizyczne prowadzące działalność czy jednostki łączące działalność gospodarczą z inną statutową. Tutaj nie ma miejsca na uproszczenia. Konieczne jest wykazanie faktycznego powiązania nieruchomości z działalnością gospodarczą.
To obszar szczególnie ryzykowny. Gminy mogą próbować interpretować tę część w sposób zbyt zawężający. Tymczasem skutki interpretacji dotyczą całego rynku — nie tylko specyficznych kategorii podatników – zauważa Pławiak.

Trzeci świat to właściciele wynajmujący nieruchomości innym podmiotom gospodarczym. Sam fakt, że najemca prowadzi działalność, nie oznacza automatycznie najwyższej stawki po stronie właściciela.

Realne wykorzystanie i „możliwość wykorzystania” — nowa logika podatku


Interpretacja wprowadza dwa kluczowe kryteria: faktyczne użycie nieruchomości oraz możliwość jej wykorzystania w działalności gospodarczej.

Oznacza to, że nieruchomości dopiero przygotowywane do inwestycji mogą być traktowane jako związane z działalnością, jeśli podatnik podejmuje realne działania – inwestuje, zabezpiecza, modernizuje, planuje komercyjne wykorzystanie. Jednocześnie nieruchomości, które nie mają pełnić funkcji gospodarczej, powinny zostać wyłączone z najwyższego opodatkowania.
Po raz pierwszy jasno wskazano, że nieruchomość sama w sobie nie jest „gospodarcza”. To jej funkcja wyznacza stawkę podatku. Dla wielu firm to szansa na uporządkowanie portfela i realne obniżenie obciążeń – komentuje Wojciech Pławiak.

Co to oznacza w praktyce? Oszczędności — często od razu


Interpretacja otwiera drogę do przeglądu portfela nieruchomości i weryfikacji dotychczasowych klasyfikacji. Dla wielu przedsiębiorców może to oznaczać zmniejszenie obciążeń w bieżącym roku, korektę deklaracji, a także realną możliwość odzyskania nadpłaconego podatku za lata nieprzedawnione. Największe korzyści odnotują branże o dużej skali majątku i dużej zmienności jego funkcji. W tych sektorach nawet zmiana statusu pojedynczego obiektu może oznaczać kilkusettysięczne

Dla wielu firm to po prostu dobry moment na porządki w portfelu. I na odzyskanie pieniędzy, które – z perspektywy nowej interpretacji – nigdy nie powinny były trafić do gmin – podsumowuje ekspert.

Czas na przegląd i korekty


interpretacja to nie tylko szansa, ale także obowiązek. Zarządy, CFO i menedżerowie podatkowi powinni przeanalizować, czy sposób opodatkowania ich majątku jest zgodny z nową wykładnią. W wielu przypadkach zmiana podejścia może oznaczać szybki zwrot gotówki, ale równie często uchronić firmę przed przyszłymi sporami z gminami. To jedna z najważniejszych interpretacji podatkowych ostatnich lat — i jedna z niewielu, które tak wyraźnie grają na korzyść podatników.
Przeczytaj także: Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

oprac. : eGospodarka.pl

podatek od nieruchomości, działalność gospodarcza



Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Pół roku po zmianach w podatku od nieruchomości: chaos, ryzyko, ale i szansa na oszczędności

Pół roku po zmianach w podatku od nieruchomości: chaos, ryzyko, ale i szansa na oszczędności

Podatek od nieruchomości 2025 - co nowego czeka przedsiębiorców?

Podatek od nieruchomości 2025 - co nowego czeka przedsiębiorców?

Wyższy podatek od nieruchomości 2025 - co to oznacza dla właścicieli?

Wyższy podatek od nieruchomości 2025 - co to oznacza dla właścicieli?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2025 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2025 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Podatek od nieruchomości 2024: jakie stawki zapłacą mieszkańcy poszczególnych miast?

Podatek od nieruchomości 2024: jakie stawki zapłacą mieszkańcy poszczególnych miast?

Przełomowy wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości - co oznacza dla podatników dziś i za półtora roku?

Przełomowy wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości - co oznacza dla podatników dziś i za półtora roku?

Samorządy podnoszą stawki podatku od nieruchomości

Samorządy podnoszą stawki podatku od nieruchomości

