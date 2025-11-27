Najważniejsze zmiany podatkowe od 2026 r. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy? © StockCake

Rok 2026 przyniesie przedsiębiorcom kilka istotnych modyfikacji przepisów, spośród których trzy zasługują na szczególną uwagę. Wspomniane zmiany będą dotyczyły różnych obszarów: sposobu wystawiania i rozliczania faktur, zasad podatkowego ujmowania samochodów firmowych oraz limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Wszystkie te rozwiązania będą miały realny wpływ na codzienne funkcjonowanie biznesu i sposób prowadzenia rozliczeń.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy i jakie firmy będą musiały wprowadzić obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz jakie korzyści i wyzwania niesie ta reforma.

Jakie nowe limity podatkowe dla samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej będą obowiązywać od 2026 roku i jak wpłyną one na koszty podatkowe przedsiębiorców.

Kto będzie mógł skorzystać z podwyższonego limitu zwolnienia z VAT (240 tys. zł) i jakie są zasady przejściowe dla roku 2025.

Jakie działania powinny podjąć firmy, aby dostosować się do nowych przepisów i uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych.

KSeF – pierwszy pełny rok obowiązku i największa reforma w obiegu faktur

Do najważniejszych korzyści należy skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni, uproszczenie kontroli, automatyzacja obiegu dokumentów oraz 10-letnia archiwizacja faktur. Praktyczną zaletą będzie także możliwość wystawienia faktury w trybie awaryjnym, gdy program lub sam KSeF będą niedostępne – podkreśla Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert w zakresie zarządzania finansami.

Nowe limity dla samochodów firmowych – zmiana, która uderzy w większość aut spalinowych

Obniżenie limitu do 100 tys. zł dla większości samochodów spalinowych oznacza, że większa część wartości pojazdu nie trafi do kosztów podatkowych, co przełoży się na wyższy PIT lub CIT oraz wyższą podstawę składki zdrowotnej. Neutralne pozostaną natomiast pojazdy o relatywnie niskiej wartości oraz auta elektryczne i PHEV o emisji poniżej 50 g CO₂, dla których zachowano bardziej preferencyjne progi – wyjaśnia Jacek Dziuba.

Zwolnienie z VAT do 240 tys. zł – wzrost limitu, ale z pułapką roku przejściowego

Oznacza to, że przekroczenie 200 tys. zł sprzedaży w tym okresie nadal będzie skutkowało obowiązkiem rejestracji do VAT. Dopiero od 2026 r. przedsiębiorca będzie mógł rozważać powrót do zwolnienia, o ile spełni warunki wynikające z nowego progu.



Z wyższej wartości limitu nie będą mogły skorzystać podmioty wykonujące działalność wymienioną w katalogu ustawowych wyłączeń, a więc m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, jubilerzy czy sprzedawcy określonych towarów objętych obowiązkowym VAT – podsumowuje ekspert.

Co te zmiany będą oznaczały w praktyce?